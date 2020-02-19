Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан

Обосновывается это добровольным переводом денег, комментируют эксперты. Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать217
с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.
Российская газета05:14

Подробнее о событии

ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

РИА Новости06:26

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Российская газета05:15

Банки возвращают россиянам только седьмую часть украденных мошенниками денег

Эхо Москвы04:30

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС03:36

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК03:35

Центробанк подумает об изменении процедуры компенсации банкам похищенных средств клиентов

Финмаркет05:17

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия04:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:54, Ашберн
Экономика

В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы

В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина.
РБК 07:31
Армия и оружие

Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
РИА Новости 06:30
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации

В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
РБК 06:53
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 17 февраля в 09:54
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Как сообщает ToDay News Ufa, певица и танцовщица Бритни Спирс где-то травмировала ногу.
ToDay News Ufa 07:11
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
Шоу-бизнес

Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров

Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
ФАН вчера в 17:27
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Шоу-бизнес

Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Shraibikus News вчера в 11:04
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Политика

Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и поговорил о Ливии

Lenta.ru 06:12
Фигурное катание

Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки

Директор центра реабилитации первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой, к которому обращалась олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе фигуристки.
RT на русском 06:53
Происшествия

Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

REGNUM 07:38
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала фото, на котором полностью обнажена

Например, вчера Кристина разместила очень пикантный снимок. На фото Асмус совершенно голая стоит под водой.
Paparazzi.ru 01:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах

Юморист рассказал, что дети впервые в своей жизни встали на горные лыжи. Он показал, что брат и сестра делают большие успехи в этом деле.
iReactor 17 февраля в 18:50
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Тело бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева было найдено под перевернувшимся снегоходом.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Lenta.ru 05:37
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Происшествия

Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков

Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Российская газета 06:45
Наука

Океанские суда могут начать использовать аммиак в качестве топлива

В течение ближайшего десятилетия в качестве топлива для океанских судов может начать использоваться аммиак в связи с тем, что судоходная отрасль принимает меры по сокращению выбросов углерода.
3DNews 05:36
Политика

США ввели санкции против вице-президента «Роснефти»

Соединённые Штаты внесли в санкционный список по Венесуэле вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро, сообщает пресс-служба Минфина США.
RT на русском вчера в 10:35
Кино

Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Live24 вчера в 11:05
Футбол

Иракский футболист проведет первую тренировку с «Крыльями Советов»

Советский спорт 06:08
Общество

Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников

Ранее в ассоциации сообщили РИА Новости, что организация обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников.
РИА Новости 06:34
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Политика

США выделят Украине $38 млн на развитие «демократических ценностей»

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) планирует выделить на соответствующие инициативы 38 млн долларов, сообщает RT.
Народные новости вчера в 23:48
Биатлон

Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.
Газета.Ru 06:18
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное