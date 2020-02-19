Экономика
Газета.RuЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Обосновывается это добровольным переводом денег, комментируют эксперты. Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.Российская газета05:14
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Экономика
В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы
В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации
В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Как сообщает ToDay News Ufa, певица и танцовщица Бритни Спирс где-то травмировала ногу.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Шоу-бизнес
Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров
Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки
Директор центра реабилитации первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой, к которому обращалась олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе фигуристки.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото, на котором полностью обнажена
Например, вчера Кристина разместила очень пикантный снимок. На фото Асмус совершенно голая стоит под водой.
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах
Юморист рассказал, что дети впервые в своей жизни встали на горные лыжи. Он показал, что брат и сестра делают большие успехи в этом деле.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Тело бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева было найдено под перевернувшимся снегоходом.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков
Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Наука
Океанские суда могут начать использовать аммиак в качестве топлива
В течение ближайшего десятилетия в качестве топлива для океанских судов может начать использоваться аммиак в связи с тем, что судоходная отрасль принимает меры по сокращению выбросов углерода.
Политика
США ввели санкции против вице-президента «Роснефти»
Соединённые Штаты внесли в санкционный список по Венесуэле вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро, сообщает пресс-служба Минфина США.
Кино
Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Футбол
Иракский футболист проведет первую тренировку с «Крыльями Советов»
Общество
Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
Ранее в ассоциации сообщили РИА Новости, что организация обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников.
Политика
США выделят Украине $38 млн на развитие «демократических ценностей»
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) планирует выделить на соответствующие инициативы 38 млн долларов, сообщает RT.
Биатлон
Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.