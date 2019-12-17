с чего всё началось

Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения.

Политика В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу» 17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Экономика Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Здоровье Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.

Политика «Нафтогаз» надеется вернуться к переговорам по газу в апреле "Если контракт на транзит газа не будет подписан сейчас, то надеюсь, что в апреле - мае мы вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - заявил он.

Общество Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.

Наука Самый глубокий в мире каньон обнаружен подо льдом Антарктиды Например, дно под ледниками оказалось гораздо глубже, чем предполагалось ранее, что означает, что эти ледяные щиты подвергаются еще большему риску отступления в условиях потепления.

Спорт Кремль подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о награждении министра спорта РФ Павла Колобкова орденом Александра Невского - по его словам, тем самым была отмечена работа министерства по подготовке Чемпионата мира по футболу.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Политика Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

Политика ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.

Экономика Экс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов «ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — гласит сообщение ВЭБа, поступившее в РБК.