Экономика
ВедомостиЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка
Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения.
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с чего всё началось
О том, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ другой госструктуре, 17 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.Коммерсантъвчера в 14:22
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Политика
«Укрнафта» победила в споре с Россией в Верховном суде Швейцарии
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Политика
Сенатский комитет одобрил «санкции из ада» против России
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада".
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Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Политика
«Нафтогаз» надеется вернуться к переговорам по газу в апреле
"Если контракт на транзит газа не будет подписан сейчас, то надеюсь, что в апреле - мае мы вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - заявил он.
Футбол
Сборная России по футболу получит уникальную форму
Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
Наука
Самый глубокий в мире каньон обнаружен подо льдом Антарктиды
Например, дно под ледниками оказалось гораздо глубже, чем предполагалось ранее, что означает, что эти ледяные щиты подвергаются еще большему риску отступления в условиях потепления.
Спорт
Кремль подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о награждении министра спорта РФ Павла Колобкова орденом Александра Невского - по его словам, тем самым была отмечена работа министерства по подготовке Чемпионата мира по футболу.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Наука
Потеря веса снижает риск развития рака молочной железы
Футбол
Данни закончил карьеру и улетел в отпуск
Политика
Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа
Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.
Экономика
Экс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов
«ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — гласит сообщение ВЭБа, поступившее в РБК.
Общество
Командование попросило наградить пилотов за аварийную посадку Ту-22МЗ
В военном ведомстве отметили самоотверженные действия экипажа. Пилоты смогли отвести аварийный самолёт от населенного пункта.
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
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«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым
"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Начальники генштабов России и США встретились в Берне
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли.
Кино
Критики разгромили девятый эпизод «Звездных войн»
После голливудской премьеры девятого эпизода «Звездных войн» в Сети появились восторженные отзывы первых зрителей, однако вслед за ними раздались голоса профессиональных кинокритиков, которые оказались не так воодушевлены последним детищем Джей Джей Абрамса.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Шоу-бизнес
Врачи спасли Дану Борисову после наркотической ломки
Кино
В сети появился тизер продолжения хоррора «Тихое место»
Космос
Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту пять европейских спутников
Ранее сообщалось, что на космодроме Куру во Французской Гиане прошел успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками.