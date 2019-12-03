Финансы
СаминвесторЦБ может ограничить долговую нагрузку закредитованных компаний
2 декабря 2019 года стало известно, что Центробанк РФ может ограничить долговую нагрузку закредитованных компаний.
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Политика
В Кремле объяснили цель закона о российском софте
Принятие закона о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры связано с антимонопольными вопросами.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Фигурное катание
Авербух назвал Косторную и Трусову фаворитами финала Гран-при
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию
Лев Лещенко прокомментировал ошибку Ольги Бузовой, допустившей оговорку в его фамилии во время вручения премии "Золотой хит".
Происшествия
Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
Политика
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Хоккей
Глава IIHF Фазель ответил, могут ли Петербург лишить ЧМ-2023 по хоккею
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ответил на вопрос о том, насколько реален перенос чемпионата мира по хоккею 2023 года из Петербурга в связи с рекомендациями Комитета по соответствию WADA.
Политика
СБУ объявила ополченца Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск ополченца Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17 в Донбассе.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Общество
«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Политика
WSJ назвала «Силу Сибири» сигналом об альтернативе США
"Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США", - заявила изданию старший научный сотрудник Колумбийского университета и экс-аналитик ЦРУ по энергетике Эрика Даунс.
Авто
С 1 января для российских водителей введут новые штрафы
Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Авто
Найден «Запорожец» с пробегом в 121 километр
В 2018 году Запорожец с пробегом в 107 километров обрёл нового владельца.
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в Подмосковье
Мужчина напал на полицейского в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ.
Технологии
Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года
Apple объявила победителей этого года на небольшом мероприятии в Нью-Йорке, где собрала разработчиков приложений, руководителей Apple и прессу, а также раздала небольшие сувениры с именами победителей.
Происшествия
Поиски 12-летнего Артура Шмыглева продолжают 50 человек
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Стало известно, как отец Владимира Васильева подменил анализы сына
Политика
Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России
Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.