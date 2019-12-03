Финансы
СаминвесторЦБ может ограничить долговую нагрузку закредитованных компаний
2 декабря 2019 года стало известно, что Центробанк РФ может ограничить долговую нагрузку закредитованных компаний.
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Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Трамп посулил Турции огромные проблемы из-за покупки российских С-400
Президент США Дональд Трамп считает, что намерение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 гарантировано принесет Анкаре «огромные проблемы».
Происшествия
Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей
41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Политика
Верховная Рада решила изменить закон о ГБР
Верховная Рада решила перезагрузить ГБР.
Происшествия
СКР завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов.
Происшествия
Васильеву, устроившему ДТП на Малышева, теперь грозит до 15 лет тюрьмы
В статье говорится о случаях когда виновник смертельной аварии, повлекшей смерть двух и более лиц, находился в состоянии опьянения.
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» начал основной этап возвращения к Земле
Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу.
Экономика
Минэнерго предложило расширить число экспортеров СПГ
Минэнерго России предложило внести изменения в закон об экспорте газа, предоставив право экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с участков в Арктике, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.
Общество
Памятник Грибоедову в Ереване облили краской
Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Политика
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Политика
США угрожают Франции внушительными пошлинами за их налоговую политику
США готовы обложить пошлинами французскую продукцию на сумму около 2,4 млрд долларов за дискриминацию Францией американских цифровых компаний, заявил торговый представитель США 2 декабря, сообщает РИА Новости.
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Политика
Зеленский заявил, что поборется за жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что нужно бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса.
Происшествия
Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному заключению
Верховный суд Карелии признал 30-летнего жителя Петрозаводска Антона Ипатова виновным в двух убийствах, угрозе убийством и двух эпизодах причинения тяжких телесных повреждений.
Политика
Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Игры
В Сети показали часть карты игрового мира долгожданной Cyberpunk 2077
Изображение, на котором показан фрагмент карты игрового мира Cyberpunk 2077, было опубликовано на популярном портале Reddit.
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати
Анастасия Решетова прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что её супруг Тимати (Тимур Юнусов) ей изменяет.
Политика
Кремль объяснил цель закона о российском софте
Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Футбол
Стал известен отрыв Месси от Ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка всего на семь баллов в борьбе за «Золотой мяч».
Авто
Представлен обновленный Jaguar F-Type
Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.