Финансы
СаминвесторЦБ может ограничить долговую нагрузку закредитованных компаний
2 декабря 2019 года стало известно, что Центробанк РФ может ограничить долговую нагрузку закредитованных компаний.
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Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии
Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати
Разговоры об изменах Тимати дошли до Решетовой, и она решила высказаться по этому поводу.
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре
Открытое горение ликвидировано в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Авто
Jaguar представила обновленный F-Type
Информационно-развлекательная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, и теперь эта технология может обновлять программное обеспечение по беспроводной сети.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
Шоу-бизнес
Старшая дочь Светланы Лободы просит у мамы брата
Известная певица Светлана Лобода воспитывает двух дочерей. Ее младшей девочке Тильде один годик.
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Армия и оружие
Корабли Северного флота вышли в дальний поход
Сегодня отряд боевых кораблей Северного флота покинул рейд Североморска и вышел в очередной дальний поход.
Политика
Бывший депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Переезд бывшего депутата Госдумы и комиссара молодежного движения «Наши» Роберта Шлегеля был связан с личными причинами.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Футбол
«Уфа»: «Евсеев получил травму. Попытаемся перенести матч»
О травме главного тренера сообщает пресс-служба "Уфы".
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Политика
СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха
Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Политика
Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России
Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1», Квят — девятый
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
Общество
В Ярославле прошли мероприятия памяти Неизвестного солдата
Технологии
Mail.ru Group показала «умную» колонку с голосовым помощником «Маруся»
В видео поздравления впервые представлена «умная» колонка с голосовым помощником «Маруся», которая выступает ассистентом Деда Мороза.
Здоровье
В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»
В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Брянские школьники взломали монитор в торговом центре и включили порно
На днях на мониторе торгового центра в Брянске произошла трансляция порно. В настоящее время этот инцидент расследуют местные полицейские.
Шоу-бизнес
Бузова на премии «Золотой хит» допустила две ошибки в фамилии Лещенко
Певица Ольга Бузова на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, неправильно назвала фамилию Льва Лещенко.
Политика
Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО
НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.