Финансы

СаминвесторСаминвесторЦБ может ограничить долговую нагрузку закредитованных компаний

2 декабря 2019 года стало известно, что Центробанк РФ может ограничить долговую нагрузку закредитованных компаний.
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