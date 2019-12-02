Финансы
РБККредитный риск крупнейших российских заемщиков превысил 5 трлн руб
Регулятор указал на рискованность чрезмерной концентрации кредитного портфеля банков на крупных заемщиках с высокой долговой нагрузкой. ЦБ уже обсуждает с участниками рынка единую методику расчета долговой нагрузки юрлиц, говорится в документе.
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Центробанк может ввести меры по ограничению долговой нагрузки некоторых компаний
Парламентская газета07:26
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Общество
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
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Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории
Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, вносил изменения за день перед передачей базы данных сотрудникам Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
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Следующий раунд для переговоров по транзиту газа между Украиной, Россией и ЕС может состояться на этой неделе, 5 декабря.
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Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".
Политика
Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса
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Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без мамы
Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина отметила свой первый день рождения без мамы. 1 декабря Вере исполнилось 13 лет.
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Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
Спорт
Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису
Происшествия
В Ингушетии произошла массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии на турнире по боевому самбо произошла массовая драка.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Экономика
ЦБ приостановил действие лицензий у страховой компании «Орбита»
Банк России приостановил действие лицензий по добровольному личному страхованию и добровольному страхованию имущества у общества с ограниченной ответственностью "Орбита".
Футбол
«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»
Происшествия
В Домодедово усилили меры безопасности после анонимного «минирования»
Меры безопасности в аэропорту Домодедово усилены после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Шоу-бизнес
Настя Каменских стала в Украине певицей года
Известная певица Настя Каменских, выступающая на сцене в дуэте вместе со своим супругом Потапом и сольно, завоевала главный приз в номинации «Певица года» на одном из самых престижных в Украине мероприятий M1 Music Awards.
Происшествия
В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
Политика
Жириновский признался, что употреблял наркотики
Как рассказал лидер ЛДПР, попробовать наркотик ему предложили еще в детстве старшие товарищи.