Финансы

РБКРБККредитный риск крупнейших российских заемщиков превысил 5 трлн руб

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Регулятор указал на рискованность чрезмерной концентрации кредитного портфеля банков на крупных заемщиках с высокой долговой нагрузкой. ЦБ уже обсуждает с участниками рынка единую методику расчета долговой нагрузки юрлиц, говорится в документе.
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