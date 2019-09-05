Экономика
Российская газетаЦБ может оштрафовать Сбербанк за срыв срока подключения к СБП
Банк России может оштрафовать Сбербанк, если он присоединится к Системе быстрых платежей (СБП) после 1 октября - срока, установленного для всех системно значимых кредитных организаций.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:55, Вашингтон
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Футбол
ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы
ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.
Чемпионат 10:29
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Экономика
Минтранс пообещал принять меры по снижению стоимости авиабилетов
Минтранс готовит новый комплекс мер в сентябре. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
ФедералПресс 08:51
Общество
ПТУ могут перестать подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года
«Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по устаревшим программам, не соответствующим запросам современного рынка труда, что не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям»,— сказано в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 10:30
Общество
Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей
Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.
Газета.Ru 07:06
Общество
Выселенный из временного жилья онкобольной сочинец получил квартиру
Онкобольной сочинец, который был решением суда выселен из временного жилья, получил новую квартиру.
Вести.Ru вчера в 17:01
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Происшествия
Суд признал активиста Котова виновным по «дадинской» статье
Тверской суд Москвы выносит обвинительный приговор активисту Константину Котову по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов, передает корреспондент "Интерфакс".
Интерфакс 10:22
Политика
Дичайший разгон: летчик Су-57 сравнил машину с Су-35С
Заслуженный летчик-испытатель и Герой России дал достаточно эмоциональное интервью телеканалу "Звезда", в котором не только сравнил истребитель с Су-35С, но и поделился впечатлениями от разгона.
Утро.ru 10:32
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Теннис
Надаль стал последним полуфиналистом US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Общество
Канатоходец прошелся между башнями «Москва-Сити» и попал на видео
На территории международного делового центра "Москва-Сити" канатоходец прошелся между башнями "Око" и "Нева" на высоте 300 метров.
РИА Новости 08:57
Армия и оружие
В США призвали нарастить сбор данных о планах других стран в космосе
Заместитель главы Космического командования ВВС США генерал-майор Джон Шо заявил, что американская разведка должна нарастить сбор данных о планах стран-противников в космосе.
RT на русском 09:53
Авто
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
РИА Новости 03:35
Футбол
Горящие обещания. Сентябрьский этап отбора Евро-2020
«Соккер.ру» - о матчах, которые будут сыграны в ближайшую неделю, а также о сентябрьских интригах и интрижках.
Soccer.ru 10:30
Политика
Моди на русском языке оценил визит во Владивосток
Премьер Индии Нарендра Моди в своем Twitter опубликовал сообщение на русском языке, в котором заявил, что его визит в Россию сблизил Нью-Дели и Москву.
Взгляд.ру 08:58
Политика
Борис Джонсон потерял контроль над процессом Brexit
Британские законодатели взяли под контроль парламентскую повестку дня, приняв законопроект о запрете Brexit без сделки и сорвав план премьер-министра Бориса Джонсона относительно досрочных выборов, сообщает CNBC.
Вести.Финанс 08:04
Интернет
Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС
Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.
Реальное время 08:14