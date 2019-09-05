Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ может оштрафовать Сбербанк за срыв срока подключения к СБП

Банк России может оштрафовать Сбербанк, если он присоединится к Системе быстрых платежей (СБП) после 1 октября - срока, установленного для всех системно значимых кредитных организаций.
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ЦБ напомнил о сроках подключения системно значимых банков к СБП

Rambler News Service08:14

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

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ЦБ пригрозил штрафом за позднее подключение к СБП после заявления Грефа

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Греф заявил, что Сбербанк готов к штрафу за неподключение к Системе быстрых платежей ЦБ

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Коммерсантъ03:17

Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей

РИА Новости07:09
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Экономика

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Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

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Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

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Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
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Нацбанк Украины снизил учётную ставку

«Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
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Происшествия

МЧС назвало причину крушения катера у берегов Крыма

РИА Новости 09:21
Происшествия

В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего

Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
Российская газета 07:05
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Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол

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Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
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Футбол

Глушаков покаялся за грязь вокруг «Спартака»

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Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
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Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции

Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
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Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
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МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
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Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
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Российская газета вчера в 07:22
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BMW насмерть сбил подростков во Владимирской области

Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двоих подростков. Об этом сообщает местное отделение МВД, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 15:03
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Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit

Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости вчера в 15:06
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Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков

Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
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Автоспорт

Мастерский обгон Квята попал в тройку лучших моментов Гран-при Бельгии

Российский гонщик «Торо Россо» попал туда на второе место — за мастерский обгон Даниэля Риккардо на 34-м круге.
Sports.ru вчера в 05:40
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СМИ сообщили о грабителе-отравителе, орудующем в парках Москвы

В Москве появился грабитель, угощающий новых знакомых газировкой, а потом похищающий у них ценности.
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Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

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Газета.Ru вчера в 04:01
Политика

Путин прокомментировал участие молодежи в протестах в Москве

Молодые люди имеют право на выражение своей точки зрения в ходе протестных акций, но действовать надо в позитивном ключе и в рамках закона, заявил на ВЭФе президент России Владимир Путин.
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В российских ПТУ сократят устаревшие специальности

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Ведомости 10:18
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В Сирии погибли трое российских военнослужащих

Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
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