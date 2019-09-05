Экономика
Российская газетаЦБ может оштрафовать Сбербанк за срыв срока подключения к СБП
Банк России может оштрафовать Сбербанк, если он присоединится к Системе быстрых платежей (СБП) после 1 октября - срока, установленного для всех системно значимых кредитных организаций.
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Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
ТАСС вчера в 09:04
Происшествия
В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей.
Интерфакс 06:45
Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Финансы
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
«Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
RT на русском 07:12
Происшествия
МЧС назвало причину крушения катера у берегов Крыма
РИА Новости 09:21
Происшествия
В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего
Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
Российская газета 07:05
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Футбол
Глушаков покаялся за грязь вокруг «Спартака»
Lenta.ru 09:32
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции
Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты семи новинок на видео
Российская газета вчера в 07:22
Происшествия
BMW насмерть сбил подростков во Владимирской области
Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двоих подростков. Об этом сообщает местное отделение МВД, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 15:03
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости вчера в 15:06
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Автоспорт
Мастерский обгон Квята попал в тройку лучших моментов Гран-при Бельгии
Российский гонщик «Торо Россо» попал туда на второе место — за мастерский обгон Даниэля Риккардо на 34-м круге.
Sports.ru вчера в 05:40
Происшествия
СМИ сообщили о грабителе-отравителе, орудующем в парках Москвы
В Москве появился грабитель, угощающий новых знакомых газировкой, а потом похищающий у них ценности.
Росбалт 09:30
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика
Путин прокомментировал участие молодежи в протестах в Москве
Молодые люди имеют право на выражение своей точки зрения в ходе протестных акций, но действовать надо в позитивном ключе и в рамках закона, заявил на ВЭФе президент России Владимир Путин.
Ведомости 06:32
Общество
В российских ПТУ сократят устаревшие специальности
Минпросвещения подготовило проект приказа о прекращении приема в профессиональные училища по девяти профессиям и 23 специальностям.
Ведомости 10:18
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17