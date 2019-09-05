Банк России может оштрафовать Сбербанк, если он присоединится к Системе быстрых платежей (СБП) после 1 октября - срока, установленного для всех системно значимых кредитных организаций.

ЦБ может оштрафовать Сбербанк за срыв срока подключения к СБП

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