Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. От планов продать акции "Открытия" ЦБ не отказываается.

Происшествия В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. 129

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 22

Общество В Германии запретили лечить геев Федеральный совет Германии одобрил закон, запрещающий репаративную терапию, которая проводится для изменения сексуальных предпочтений человека в сторону гетеросексуальности.

Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 530

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 3,4K

Политика США готовятся представить новые санкции против «Северного потока-2» В конце мая посол США в Германии Ричард Гренелл анонсировал введение новых санкций против «Северного потока - 2». По словам Гренелла, новые ограничительные меры могут быть направлены на то, чтобы помешать ввести газопровод в строй. 1,2K

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,6K

Политика Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.

Кино Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни. 916

Баскетбол НБА приняла решение о возобновлении сезона В четверг, 4 июня, совет директоров НБА провёл голосование, итогом которого стало решение о возобновлении баскетбольного сезона.

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 488

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 319

Происшествия Заместитель свердловского мэра арестован за взятку В Тугулыме (Свердловская область) суд арестовал заместителя главы местной администрации Сергея Уткина, обвиненного во взятке. 7

Происшествия В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста. 13

Хоккей Ротенберг: Кудашов сам просил стать консультантом сборной России Тренер Алексей Кудашов по семейным причинам попросил перевести его на должность консультанта сборной России, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.