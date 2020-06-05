Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса

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Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. От планов продать акции "Открытия" ЦБ не отказываается.
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