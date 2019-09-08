Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ может пересмотреть уровень нейтральной ставки

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ЦБ снизил ставку на 25 базовых пунктов (б. п.) до 7%, и она достигла нейтрального уровня (по оценке ЦБ, это 6–7%).
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Пограничное состояние

Российская газетавчера в 10:48

ЦБ может пересмотреть уровень нейтральной ставки

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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:43, Вашингтон
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