Экономика
ВедомостиЦБ может пересмотреть уровень нейтральной ставки
ЦБ снизил ставку на 25 базовых пунктов (б. п.) до 7%, и она достигла нейтрального уровня (по оценке ЦБ, это 6–7%).
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:43, Вашингтон
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Экономика
Россия поднялась с 46 на 19 строчку в мировом рейтинге цен на жилье
"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
Интерфакс 03:57
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Теннис
Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.
ProstoProSport 02:15
Политика
«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя
Список регионального отделения партии набрал 38,5% по итогам обработки 100% бюллетеней.
Коммерсантъ 00:31
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия
Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе
Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:01
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Экономика
В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты
Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
Экономика
Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+
Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Ведомости 04:18
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом увольнении врачей
Ранее СМИ сообщили, что в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина массово увольняются врачи.
Ридус 04:01
Политика
В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР
По предварительным данным, 23 из 24 мандатов по одномандатным округам получают кандидаты от ЛДПР.
Выбор народа 04:10
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
Коммерсантъ 04:23
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Политика
«Единая Россия» по экзит-полу набирает 69,9% голосов в Татарстане
«Единая Россия» по данным экзит-пола фонда «Общественное мнение — Татарстан» побеждает на выборах в Госсовет республики с результатом 69,9%. Об этом сообщил социолог Андрей Тузиков на брифинге в пресс-центре регионального ЦИКа.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:52
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Политика
На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Политика
ЦИК подвела предварительные итоги выборов
К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.
РБК 04:26
Шоу-бизнес
Гуф поздравил Кети Топурию с днем рождения, написав пост в инстаграме
9 сентября Кети Топурии исполняется 33 года.
ОК! вчера в 23:33