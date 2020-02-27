Экономика
Газета.RuЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны
В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Футбол
RFEF запретила «Леганесу» заявлять нового игрока вместо Брейтуэйта
"Леганес" после ухода Брейтуэйта попросил у RFEF разрешение заявить нового игрока вне трансферного периода.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в теннисе
На Открытом чемпионате Австралии 2020 года россиянка выбыла в первом круге, проиграв хорватке Донее Векич Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
Политика
Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля
Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Политика
Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Футбол
Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и франкфуртским «Айнтрахтом» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Дженнифер Лопес без наращенных волос и автозагара
За Дженнифер Лопес постоянно наблюдают папарацци. Она уже настолько к ним привыкла, что совершенно не реагирует на их появление.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Политика
Органы госвласти предложили размещать в городах помимо Москвы
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о предложенной поправке к Конституции, позволяющей размещать органы госвласти в других городах, кроме Москвы.
Политика
Путин сообщил о предложениях использовать двойника
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы
Имя Бориса Березовского уже неоднократно мелькало в этой теме.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал на 13%
Число украинцев, которые положительной относятся к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому за два месяца сократилось на 13% (с 60% до 47%).
Авто
Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry
В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Происшествия
Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству
Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
Армия и оружие
Первый реактивный истребитель был сбит 75 лет назад Иваном Кожедубом
Немецкий реактивный истребитель Ме-262 был впервые сбит 75 лет назад в небе над Германией советским асом Иваном Никитовичем Кожедубом, сообщает 24 февраля «Российская газета».
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
За последние шесть лет Россия существенно усилила боевой потенциал Черноморского флота, заявил командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Авто
Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом
В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Общество
Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи
Воспитанник московского детского дома во время посещения парка развлечений «Остров Мечты» в Москве попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Общество
Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Происшествия
Задержанную в Стамбуле россиянку освободили
Общество
Петербургский кладоискатель купил карты Генштаба Советского Союза и стал фигурантом уголовного дела
Петербургский кладоискатель купил карты Генштаба Советского Союза, стал фигурантом уголовного дела и только после этого узнал, что карты засекречены.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.