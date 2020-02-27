В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.

ЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны

Теннис Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в теннисе На Открытом чемпионате Австралии 2020 года россиянка выбыла в первом круге, проиграв хорватке Донее Векич Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

Политика Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.

Политика Органы госвласти предложили размещать в городах помимо Москвы Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о предложенной поправке к Конституции, позволяющей размещать органы госвласти в других городах, кроме Москвы.

Политика Путин сообщил о предложениях использовать двойника Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал на 13% Число украинцев, которые положительной относятся к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому за два месяца сократилось на 13% (с 60% до 47%).

Авто Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.

Происшествия Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Армия и оружие ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму За последние шесть лет Россия существенно усилила боевой потенциал Черноморского флота, заявил командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Общество Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи Воспитанник московского детского дома во время посещения парка развлечений «Остров Мечты» в Москве попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.