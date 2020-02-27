Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны

В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.
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с чего всё началось
По словам автора законопроектов
, вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, «предложенные нами меры носят системный профилактический характер».
Коммерсантъ10:09

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Недобросовестным банкирам закроют выезд

Коммерсантъ10:09

ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж

Интерфакс10:22

ЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны

Газета.Ru09:17

ЦБ получит право запрещать банкирам выезд из страны при отзыве лицензий

РБК11:16

От ЦБ не скрыться: собственникам и топ-менеджерам рухнувших банков временно закроют выезд из России

Фонтанка.Ру08:45

Сбежать с деньгами за границу станет сложнее? ЦБ могут позволить запрещать выезд банкирам

Царьград08:40

ЦБ может получить право временно ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов

ТАСС08:40
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Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Биатлон

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Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

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Песков сравнил парк «Остров мечты» с Диснейлендом

Газета.Ru 11:46
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Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
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Газета.Ru 01:30
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Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
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Общество

Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 09:46
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Политика

В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции

Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
МордовМедиа вчера в 11:45
Происшествия

Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
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Автоспорт

Феттель лидирует в пятый день тестов

Лучшее время дня показал Себастьян Феттель, проехав ещё в первой сессии круг за 1:16.841 – немец впервые возглавил протокол на зимних тестах 2020 года, до лучшего времени этих тестов, показанного в третий день Валттери Боттасом, ещё секунда.
F1news.ru 12:04
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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
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Александр Панайотов назвал свое выдвижение на «Евровидение» фейком

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Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

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РБК вчера в 04:49
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Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

Одна из самых титулованных теннисисток в истории России приняла решение повесить ракетку на гвоздь.
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Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС вчера в 06:17
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявлено новое обвинение

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Курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2019 года

Курс евро на торгах в четверг, 27 февраля, подимался выше 73 рублей впервые с начала сентября 2019 года.
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Шоу-бизнес

Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания

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В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
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Политика

На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»

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RT на русском 11:13
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Общество

Мамиашвили и Тедеев награждены орденом Александра Невского

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев награждены орденом Александра Невского, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
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Общество

Россия ограничит авиасообщение с Ираном

С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.
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Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Коммерсантъ вчера в 16:23
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