Экономика
Газета.RuЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны
В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.
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Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Здоровье
Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек
В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
Общество
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, которое предложено в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества и в этой части проект будет пересмотрен.
Гаджеты
Последнее обновление Android вызвало сбои в работе смартфонов Xiaomi
Владельцы смартфонов марки Xiaomi Mi8 сообщили о сбоях, которые произошли после последнего обновления операционной системы Android.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Стоит отметить, что ИА REGNUM ранее уже сообщало о том, что у троих граждан России, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и были эвакуирован из Японии, был выявлен коронавирус Covid-2019.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Здоровье
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты
В отчете Счетной палаты, опубликованном 27 февраля, говорились о том, что более чем в 40% всех медучреждений страны нет центрального отопления, в каждом третьем — водопровода, а 14% зданий — в аварийном состоянии.
Музыка
Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении»
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
На защиту Валерии встал её супруг Иосиф Пригожин. Он отметил, что причина претензий к Валерии — в женской ревности.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины признал усиление российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об увеличении боевого потенциала Черноморского флота России.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Футбол
Португалия потеряла шансы оторваться от России в рейтинге УЕФА
В 2021 году минимум на сезон Россия лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов, так как занимает 6-е место в рейтинге УЕФА.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей
Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Политика
Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля
Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.