Экономика
Газета.RuЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны
В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.
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Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания
Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Политика
Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с недопуском представителя Sputnik на Дельфийский экономический форум.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Хоккей
ЦСКА в пятый раз в истории выиграл Кубок Континента
ЦСКА в пятый раз выигрывает Кубок Континента. Ранее это «армейцам» удавалось в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.
Авто
Geely выпустила кроссовер Geely Icon с «защитой от коронавируса»
Защита заключается в особой климатической системе, способной предотвратить попадание в салон вредных бактерий и вирусов.
Здоровье
На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус
На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов
Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине, сообщила в четверг пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Политика
К выборам в Госдуму «Единая Россия» изменит название и лидера
«Единая Россия» к выборам Госдуму, которые пройдут в 2021 году, изменит название и лидера.
Происшествия
Турция освободила задержанную по обвинению в ввозе наркотика россиянку
Ранее генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о том, что гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению в ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Гаджеты
Владельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android
Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Брюгге 0:0 (1-й тайм)
Нападающий Одион Игало попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» (первая игра – 1:1). 30-летний футболист из Нигерии впервые выйдет на поле с первых минут в составе клуба из Манчестера.
Здоровье
Глава ВОЗ: коронавирус может выйти из-под контроля
Тедрос Адханом Гебрейесус – глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – заявил, что ситуация с новым типом коронавируса может выйти из-под контроля.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем
Полет в общей сложности длился более 12 часов. Минобороны опровергло сообщения о полете Ту-95.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери
Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.
Происшествия
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Общество
В Германии сняли запрет на эвтаназию
Вернуть эвтаназию распорядился суд, она была запрещена около пяти лет. Право на смерть является личным правом, сказано в постановлении.
Общество
Агрегаторы такси могут войти в список бесплатных интернет-ресурсов
Сервисы заказа такси могут пополнить список социально значимых российских интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, например, при нулевом балансе.
Общество
Появилась новая схема мошенничества «такси от банка»
Центробанк сообщил СМИ о новом виде мошенничества под названием «такси от банка».