Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны

В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Финансистам повышают меру ответственности

Коммерсантъ14:17

ЦБ может получить право временно ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов

ТАСС08:40

ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж

Интерфакс10:22

ЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны

Газета.Ru09:17

От ЦБ не скрыться: собственникам и топ-менеджерам рухнувших банков временно закроют выезд из России

Фонтанка.Ру08:45

Сбежать с деньгами за границу станет сложнее? ЦБ могут позволить запрещать выезд банкирам

Царьград08:40

ЦБ получит право запрещать банкирам выезд из страны при отзыве лицензий

РБК11:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала видео, как сломала себе ногу

Wday.ru 09:34
Шоу-бизнес

Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания

Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Блокнот.ру 10:35
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

Встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане.
RT на русском 10:18
Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру вчера в 12:31
Политика

Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с недопуском представителя Sputnik на Дельфийский экономический форум.
РИА Новости 01:20
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru 10:48
Хоккей

ЦСКА в пятый раз в истории выиграл Кубок Континента

ЦСКА в пятый раз выигрывает Кубок Континента. Ранее это «армейцам» удавалось в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.
Чемпионат 14:14
Авто

Geely выпустила кроссовер Geely Icon с «защитой от коронавируса»

Защита заключается в особой климатической системе, способной предотвратить попадание в салон вредных бактерий и вирусов.
Tvoe-avto.com 12:40
Здоровье

На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус

На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Gazeta.SPb 14:33
Экономика

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК 14:38
Политика

На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов

Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине, сообщила в четверг пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
РИА Новости 07:35
Политика

К выборам в Госдуму «Единая Россия» изменит название и лидера

«Единая Россия» к выборам Госдуму, которые пройдут в 2021 году, изменит название и лидера.
АБН вчера в 01:45
Биатлон

Россия завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

МК-Спорт 10:46
Происшествия

Турция освободила задержанную по обвинению в ввозе наркотика россиянку

Ранее генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о том, что гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению в ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.
РИА Новости 09:42
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Гаджеты

Владельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android

Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10.
Известия 12:46
Футбол

Манчестер Юнайтед — Брюгге 0:0 (1-й тайм)

Нападающий Одион Игало попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» (первая игра – 1:1). 30-летний футболист из Нигерии впервые выйдет на поле с первых минут в составе клуба из Манчестера.
Sports.ru 14:11
Гаджеты

В камере смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружили проблемы

Astera 06:23
Армия и оружие

Празднующие захват сирийского города боевики попали на видео

Lenta.ru 09:12
Здоровье

Глава ВОЗ: коронавирус может выйти из-под контроля

Тедрос Адханом Гебрейесус – глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – заявил, что ситуация с новым типом коронавируса может выйти из-под контроля.
Expert.ru 13:29
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Армия и оружие

Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем

Полет в общей сложности длился более 12 часов. Минобороны опровергло сообщения о полете Ту-95.
РБК вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери

Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.
OAnews 10:40
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Армия и оружие

Япония показала сопровождение российского Су-34

Lenta.ru 14:24
Экономика

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru 12:22
Общество

В Германии сняли запрет на эвтаназию

Вернуть эвтаназию распорядился суд, она была запрещена около пяти лет. Право на смерть является личным правом, сказано в постановлении.
Росбалт вчера в 10:59
Общество

Агрегаторы такси могут войти в список бесплатных интернет-ресурсов

Сервисы заказа такси могут пополнить список социально значимых российских интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, например, при нулевом балансе.
ТАСС 09:25
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Общество

Появилась новая схема мошенничества «такси от банка»

Центробанк сообщил СМИ о новом виде мошенничества под названием «такси от банка».
Москва. За Калужской заставой 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное