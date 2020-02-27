с чего всё началось

В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.

ЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны

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