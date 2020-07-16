Экономика
РБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Банк России может вновь понизить ключевую ставку на заседании совета директоров 24 июля. Об этом ранее заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
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Опасный мисселинг. Воронежцам рассказали, как не потерять банковские вклады
Вести Воронеж16 июля в 03:13
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
Минск опроверг госпитализацию Лукашенко
Ранее сегодня телеграм-канал «Беларусь 24/7» сообщил, что Лукашенко экстренно госпитализирован в президентскую больницу.
BFM.ru 12:36
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Хоккей
Панарин признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин занял первое место в рейтинге крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии NHL Network, сообщается на официальном сайте лиги.
Газета.Ru 12:12
Происшествия
Площадь пожара в заповеднике в Башкирии превысила 208 гектаров
Площадь пожара в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе республики выросла до 208,7 га.
RT на русском 11:31
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Происшествия
СК возбудил дело после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Ростов-на-Дону, 19 июля 2020, 19:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины при разбойном нападении на дом в Ростовской области.
REGNUM 12:41
Политика
Меркель не исключила провал саммита ЕС
Саммит идет в Брюсселе уже третий день. В первые два дня соглашения достигнуть не удалось.
Росбалт 07:31
Автоспорт
Глава FIA рассказал о недавней встрече с Михаэлем Шумахером
РИА Новости 01:51
Политика
В Сирии продлили голосование на парламентских выборах
Высший судебный комитет (избирком) Сирии принял решение продлить процесс голосования на парламентских выборах в стране на четыре часа.
RT на русском 12:35
Общество
В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
RT на русском 10:59
Футбол
Зенит — Спартак 2:1 (2-й тайм)
Питерский "Зенит" ведет в счете 2:1 после первого тайма полуфинального матча со "Спартаком".
Российская газета 12:27
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России улизнула от ВМС Великобритании
По данным осведомленного источника, «речь идет о российской подлодке «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направляется в сторону Санкт-Петербурга», сообщает Forbes.
Журналистская правда 06:50
Экономика
В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ
Министерство науки и высшего образования прорабатывает возможность увеличения академических стипендий для студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 17 июля в 16:10
Футбол
Президент «Урала» принял отставку главного тренера Парфенова
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов принял отставку Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 09:37
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
Общество
Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров
Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
RT на русском 11:53
Авто
Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition
Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru 03:09
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек
На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на этой неделе во второй раз стали родителями. 38-летняя актриса держала в тайне свою беременность.
Дни24 03:11
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 17 июля в 04:46