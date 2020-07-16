Экономика

РБКРБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

Банк России может вновь понизить ключевую ставку на заседании совета директоров 24 июля. Об этом ранее заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
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