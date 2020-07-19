Банк России может вновь понизить ключевую ставку на заседании совета директоров 24 июля. Об этом ранее заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 448

Футбол Бывший судья РПЛ разъяснил момент с пенальти в ворота «Спартака» Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Экономика Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа. 320

Политика National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой". 788

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла в Москве Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. 110

Экономика Эксперт: мировую экономику ожидает «матерь всех рецессий» «Матерь всех рецессий» ожидает мировую экономику из-за пандемии коронавируса, заявил генеральный директор инвестиционного фонда BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон, сообщает 19 июля Financial Times.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,4K

Происшествия Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию. 7

Общество Умер создатель российской пожарной авиации Рафаиль Закиров Заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров, который занимался разработкой первых технологий тушения пожаров с помощью авиации, скончался в Москве в возрасте 71 года. 1