Финансы
РБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
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National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
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Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 24 пациента старше 65-ти лет; 11 детей и подростков в возрасте от трех до 15-ти лет. ⠀ Среди вновь выявленных пациентов 12 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 65 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
Молодой дальневосточник XXI век 17 июля в 14:53
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Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Победу хору присудили принесло в номинации «Культура — это мы!». Певцы удостоились диплома I степени, говорится в сообщении.
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
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Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
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В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
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По словам Мясникова, именно кофе является одним из тех продуктов, снижающих риск развития онкологических заболеваний.
Live24 03:13
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В Якутии скончались 53 пациента с коронавирусом
Якутск, 17 июля 2020, 09:21 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 97 пациентов, один умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
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В НГУ разработали новое лечение последствий коронавируса
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Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
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Новые акции протеста в Хабаровске прошли без задержаний
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Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии.
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Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС вчера в 03:18
Происшествия
Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
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Reuters: в Германии просят США не выводить войска
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране.
Газета.Ru 15:51
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Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
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«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
В матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
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AR-проект о ледоколе претендует на победу в премии «Два полюса»
Национальная премия «Два полюса» посвящена памяти Николая Корнилова, легендарного исследователя-полярника, отдавшего всю свою жизнь изучению Арктики и Антарктики, руководителю дрейфующей научно-исследовательской станции «Северный полюс — 10».
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Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко
Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 16:41
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Следком раскрыл имена убитых из дела губернатора Фургала
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала; следствие заявило о неопровержимости причастности губернатора.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Армия и оружие
На Украине раскрыли секреты модернизации танков Т-64
Директор Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) раскрыл секреты модернизации танков Т-64.
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Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
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Геймер запустил игры PS1 на PS4, использовав ремейк игры MediEvil
Пользователь Twitter по имени Vitt0xLarYT сообщил, что благодаря этому он смог использовать эмулятор игр консоли PlayStation 1 на PlayStaton 4, извлёчёный из игры MediEvi Remake 2019 года.
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Армия и оружие
WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов России в 2019 году.
Коммерсантъ вчера в 17:11
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
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