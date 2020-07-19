Финансы

РБКРБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
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Инфляция превыше всего: ЦБ спокоен даже в период острого кризиса

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Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки

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МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
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