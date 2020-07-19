Финансы
РБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
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Фигуристка Александровская погибла в Москве
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Происшествия
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Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода.
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Автобус врезался в остановку на юго-востоке Москвы
Автобус вылетел с дороги и сбил двух человек на остановке на юго-востоке Москвы.
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«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
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По данным ведомства, за первые 4 месяца 2020 года в Волгоградской области родилось 6103 человека, что на 627 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Куртуа выиграл трофей Саморы по итогам сезона Примеры
Голкипер Тибо Куртуа из мадридского «Реала» стал обладателем трофея Саморы по итогам минувшего сезона Ла Лиги.
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Северный город 17 июля в 10:54
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В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
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Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
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Политика
Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17
Разбирательство по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 может поссорить прокуратуру и правительство Нидерландов.
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
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Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука вчера в 18:04
Общество
В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России
Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало, что разнообразие коронавируса SARC-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников.
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Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
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Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews вчера в 09:44
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 01:13
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
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Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
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На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
РИА Новости вчера в 21:33
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Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
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Газета.Ru вчера в 21:52
Политика
Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.
Известия вчера в 23:22
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Саммит ЕС возобновит сегодня работу в Брюсселе
Саммит ЕС возобновит сегодня работу в Брюсселе.
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Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
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