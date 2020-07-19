Финансы
РБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
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«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко», — приводит РИА Новости сообщение.
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«Сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю»: в прессе рассказали о возможной войне Китая с Тайванем
С каждым днём увеличивается вероятность возникновения конфликта или ограниченной войны между Тайванем и Китаем, политические аналитики полагают, что Тайвань сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю с помощью смертоносных ракет «Юнь Фэн» и выведет из строя промышленные объекты захватчика.
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«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
Газета.Ru вчера в 18:08
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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июля
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На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
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Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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В России число заражений может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.
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Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
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«Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом»,— говорится в сообщении ведомства.
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О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
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AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
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