Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.

ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

Здоровье В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.

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Происшествия Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. 61

Армия и оружие «Сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю»: в прессе рассказали о возможной войне Китая с Тайванем С каждым днём увеличивается вероятность возникновения конфликта или ограниченной войны между Тайванем и Китаем, политические аналитики полагают, что Тайвань сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю с помощью смертоносных ракет «Юнь Фэн» и выведет из строя промышленные объекты захватчика.

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Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 157

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Происшествия На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.

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Общество В Красноярском крае открылось 110 пунктов проведения ЕГЭ Как сообщили ИА REGNUM в минобразования Красноярского края, в регионе открылось 110 пунктов проведения экзамена, в том числе 30 — в труднодоступных территориях.

Спорт Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 3