Финансы

РБКРБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
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ЦБ Китая вновь сохранил основную ставку LPR на уровне 3,85%

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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

Новую дату церемонии королевская семья не оглашала, и вот теперь появилась информация, что она уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Дни24 вчера в 09:30
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Здоровье

В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество

Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде

REGNUM вчера в 23:05
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Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК 18 июля в 18:43
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Общество

В России завершена фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса

«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 00:36
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Происшествия

Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС вчера в 16:53
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Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия вчера в 11:39
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Происшествия

Режим ЧС введен сразу в трех населенных пунктах в Забайкалье

РЕН ТВ 00:36
Армия и оружие

«Сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю»: в прессе рассказали о возможной войне Китая с Тайванем

С каждым днём увеличивается вероятность возникновения конфликта или ограниченной войны между Тайванем и Китаем, политические аналитики полагают, что Тайвань сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю с помощью смертоносных ракет «Юнь Фэн» и выведет из строя промышленные объекты захватчика.
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Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А

Газета.Ru вчера в 18:08
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июля

В Москве скончались еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 4314 человек.
РБК вчера в 02:22
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Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

РИА Новости вчера в 21:33
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Музыка

Лучшие голоса: в Витебске завершается «Славянский базар»

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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Известия вчера в 14:23
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Общество

Российским регионам предрекли рост заражений коронавирусом вслед за мегаполисами

В России число заражений может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.
Lenta.ru вчера в 20:17
Происшествия

На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста

Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости вчера в 22:29
Здоровье

Роспотребнадзор проведет исследование о коронавирусе у больных ВИЧ

«Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом»,— говорится в сообщении ведомства.
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Армия и оружие

О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»

На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
Космос

Ученые «омолодили» Луну почти на сто миллионов лет

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Как сообщили ИА REGNUM в минобразования Красноярского края, в регионе открылось 110 пунктов проведения экзамена, в том числе 30 — в труднодоступных территориях.
REGNUM 00:33
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AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia

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Спорт

Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился

Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 18 июля в 12:58
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Разработчик S.T.A.L.K.E.R. Дмитрий Ясенев вернулся в GSC Game World

Скорее всего, Ясенев попал в команду разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Вот как должен выглядеть ремастер Diablo.
Cyber.sports.ru 17 июля в 11:47
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Армия и оружие

Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России

Россия тайно разработывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
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Культура

Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера

Российская газета вчера в 09:52
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