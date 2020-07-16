Финансы

РБКРБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

В интервью Reuters заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин уточнил, что регулятор будет определять уровень ключевой ставки так, чтобы тот позволил удержать инфляцию вблизи 4% на среднесрочном горизонте.
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