Финансы
РБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
В интервью Reuters заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин уточнил, что регулятор будет определять уровень ключевой ставки так, чтобы тот позволил удержать инфляцию вблизи 4% на среднесрочном горизонте.
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Capital Economics: Банк России может снизить ставку сильнее, чем ждет рынок
Profinance.ru17 июля в 05:17
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