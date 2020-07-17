Финансы

РБКРБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

В интервью Reuters заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин уточнил, что регулятор будет определять уровень ключевой ставки так, чтобы тот позволил удержать инфляцию вблизи 4% на среднесрочном горизонте.
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Инфляция превыше всего: ЦБ спокоен даже в период острого кризиса

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Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать в Украине

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Политика

Reuters: в Германии просят США не выводить войска

Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране.
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Названы приоритетные группы россиян по вакцинации от коронавируса

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал приоритетные категории россиян по вакцинации от коронавируса.
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Политика

Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США

Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru 15:17
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Футбол

Алексей Игонин: последнее, что «Спартаку» остаётся, — обсудить судей

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.
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Армия и оружие

Армения сообщила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Деловое.ТВ 04:17
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Армия и оружие

Премьер-министр Армении рассказал о целях азербайджанской армии

Никол Пашинян сообщил средствам массовой информации, что Азербайджан решил «поиграть мускулами» и отвоевать Нагорный Карабах.
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Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
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Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
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Футбол

«Спартак» проиграл «Зениту» и завершил борьбу за Кубок России

Газета Metro 13:32
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Общество

Российские школьники открыли остров на Новой Земле

Российские школьники обнаружили новый остров в Арктике, сообщило Русское географическое общество на своем сайте.
РИА Новости 15:31
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Общество

Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России

Вильфанд отметил, что помогает снизить пожароопасность в центре Урала за счет очень опасных явлений.
РБК 19:35
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Происшествия

Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

РИА Новости 09:14
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Финансы

Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды

Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета вчера в 23:00
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Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила внезапную проверку российских войск, начатую Москвой.
Газета.Ru 13:07
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Игры

Некоторые игры для Xbox Series X могут стать эксклюзивами

3DNews 16:23
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«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

РИА Новости 15:46
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МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM 12:54
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Микки Рурк обругал Роберта Де Ниро и пообещал опозорить его

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Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
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Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна

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Армия и оружие

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Компании "МиГ" и "Сухой" будут совместно заниматься разработкой боевого авиационного комплекса шестого поколения, сообщил в интервью РИА "Новости" генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко.
Газета.Ru 17 июля в 10:03
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Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер на индийском рынке

Nissan Motor India представила концептуальную версию своего субкомпактный внедорожник Nissan Magnite.
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Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился

Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
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Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах.
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