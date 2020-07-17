Финансы
РБКЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
В интервью Reuters заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин уточнил, что регулятор будет определять уровень ключевой ставки так, чтобы тот позволил удержать инфляцию вблизи 4% на среднесрочном горизонте.
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Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать в Украине
ToDay News Ufa 09:38
Политика
Reuters: в Германии просят США не выводить войска
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране.
Газета.Ru 15:51
Общество
Названы приоритетные группы россиян по вакцинации от коронавируса
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал приоритетные категории россиян по вакцинации от коронавируса.
Твой Континент 03:26
Политика
Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США
Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru 15:17
Футбол
Алексей Игонин: последнее, что «Спартаку» остаётся, — обсудить судей
Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.
Чемпионат 15:42
Армия и оружие
Премьер-министр Армении рассказал о целях азербайджанской армии
Никол Пашинян сообщил средствам массовой информации, что Азербайджан решил «поиграть мускулами» и отвоевать Нагорный Карабах.
Discover24 08:27
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Футбол
«Спартак» проиграл «Зениту» и завершил борьбу за Кубок России
Газета Metro 13:32
Общество
Российские школьники открыли остров на Новой Земле
Российские школьники обнаружили новый остров в Арктике, сообщило Русское географическое общество на своем сайте.
РИА Новости 15:31
Общество
Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России
Вильфанд отметил, что помогает снизить пожароопасность в центре Урала за счет очень опасных явлений.
РБК 19:35
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве
РИА Новости 09:14
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Финансы
Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды
Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила внезапную проверку российских войск, начатую Москвой.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
Интерфакс 18:46
Футбол
Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна
Генеральный директор московского "Спартака" высказался о баннере фанатов петербургского "Зенита" с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.
Газета.Ru 14:58
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» разработают истребитель шестого поколения
Компании "МиГ" и "Сухой" будут совместно заниматься разработкой боевого авиационного комплекса шестого поколения, сообщил в интервью РИА "Новости" генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко.
Газета.Ru 17 июля в 10:03
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер на индийском рынке
Nissan Motor India представила концептуальную версию своего субкомпактный внедорожник Nissan Magnite.
Avtovesti.com 04:27
Спорт
Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился
Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru вчера в 12:58
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах.
BFM.ru 14:58