Финансы
АБНЦБ может снизить ключевую ставку 24 июля
Сбербанк ожидает после заседания совета директоров Банка России, которое пройдет 24 июля, снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru 12:28
Культура
Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
Армия и оружие
Семь солдат пострадали при ракетном ударе Израиля по Дамаску
РЕН ТВ вчера в 20:24
Армия и оружие
Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ
Взгляд.ру 19 июля в 12:17
Футбол
«Милан» продлил контракт с Пиоли
Спорт-Экспресс 18:10
Футбол
«Астон Вилла» победила «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
"Астон Вилла" на своем поле обыграла "Арсенал" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт 17:12
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Космос
Solar Orbiter передает первые сделанные им снимки Солнца
Запущен он был 9 февраля, 2020 года. Космический аппарат завершил свой первый близкий подход к Солнцу в середине июня.
AstroNews.ru 19 июля в 11:50
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия 16:27
Политика
Террориста из Луцка выгнали из неонацистского батальона за извращения
Максима Кривоша, который во вторник, 21 июля, захватил заложников в украинском Луцке, ранее выгнали из неонацистского добровольческого батальона "Азов", как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на бывшего сослуживца преступника Феофана Добролюбова.
РЕН ТВ 19:04
Политика
Трамп заявил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в США
Вашингтон, 22 июля 2020, 01:49 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавирусом SARS-CoV-2 в США с большой долей вероятности ухудшится.
REGNUM 18:49
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Армия и оружие
В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки
Военное обозрение 07:23
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
Армия и оружие
Кедми: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины
Яков Кедми убежден, что в случае предпринятой Киевом военной провокации Москва первым делом направит свои усилия на проведение операции по обеспечению безопасности на принадлежащих Украине объектах ядерной промышленности.
Вечерний курьер 09:03
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса.
Известия 15:16
Общество
Открытие ресторанов и ТЦ в Петербурге запланировано на 27 июля
Администрация Северной столицы решила, что необходимо срочно урегулировать вопрос открытия ТЦ и заведений общественного питания с Роспотребнадзором.
iReactor 06:06
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Футбол
«Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд
Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.
Матч ТВ 15:52
Экономика
В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 03:26
Экономика
Сергей Буренков о проверке аквапарка, подвешенных «Детях Азии» и подрезанном профспорте
Глава ведомства рассказал о том, почему могут не состояться вторые сахалинские "Дети Азии", как будет жить профессиональный спорт с урезанным бюджетом, кто проверяет горки аквапарка и сколько людей будут заниматься физической культурой через четыре года.
Сахалин.Инфо 19:13
Игры
Бесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam
Вашингтон, 21 июля 2020, 22:03 — REGNUM Компания Electronic Arts объявила о полноценном запуске серверов бесплатной массовой ролевой онлайн-игры (MMORPG) Star War: The Old Republic по вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 15:03
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
Момент задержания танцевавших лезгинку на МКАД попал на видео
На видео зафиксировали момент задержания москвичей, которые устроили танцы на МКАД, чем сильно затруднили движение для других автомобилистов.
Московский Комсомолец 06:05
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 начнется в ноябре на «КамАЗе»
Серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros с двигателем экологического класса «Евро-6» начнется на заводе «Даймлер КамАЗ Рус» в Набережных Челнах в ноябре 2020 года.
Автоновости дня 15:05