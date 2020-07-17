Финансы
Деловое.ТВВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
Эксперты считают, что это приведет к снижению ставки по доходам с банковских вкладов / В будущем Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, но будет делать это более постепенно. Об этом в интервью в интервью агентству Reuters сказал заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин.
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Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Шоу-бизнес
Блогер Диденко показала новую любовь через 4 месяца после смерти мужа
Новый молодой человек не показал своего лица на фотоснимке. Он, обнимающий Диденко, запечатлен со спины.
iReactor вчера в 21:11
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Общество
Handelsblatt: топ-менеджер скандальной Wirecard скрылся в России
Издание ссылается на анонимные источники и сообщает о том, что скандально известный Марсалек якобы находится под наблюдением российской военной разведки.
REGNUM 05:20
Шоу-бизнес
Борис Корчевников засветился на публике с таинственной незнакомкой
Многие поклонники искренне переживают за ведущего телеканала «Россия-1», желая ему поскорее построить личную жизнь, и ввиду этого каждый случай, когда Корчевников появляется на публике с какой-то незнакомой девушкой, обрастает слухами о личной жизни Бориса.
Bimru.ru 03:20
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили некоего Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и Моссад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Российская газета 02:32
Политика
В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 18 июля в 15:26
Кино
Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.
BFM.ru 06:36
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
Экономика
Минюст РФ за год потратил более 1,1 млрд рублей из-за решений ЕСПЧ
Москва, 20 июля 2020, 10:29 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей потрачены российским Минфином на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 03:29
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Игры
Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр
Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
Армия и оружие
Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России
Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.
CT news 06:11
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд трамп сделал такое заявление выступая против переименования двух военных баз, которые были названы именами военачальников Конфедерации.
ToDay News Ufa 00:05
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров РПЛ
Московский «Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ – форвардом «Арсенала» Евгением Луценко, сообщает «Спорт-Экспресс».
BetOn 06:17