Курбан Омаров раскритиковал шоу Ксении Собчак Омаров напомнил, что в одном из выпусков Ксения Собчак жаловалась на то, что все герои ее шоу, которых она разоблачает в неправильном поведении, отказываются приходить к ней в программу для беседы.