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ЦБ может убрать комиссию за переводы до 1,4 миллиона рублей между счетами в разных банках

Центробанк (ЦБ) обсуждает возможность сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 миллиона рублей.
Lenta.ru
Согласно предложению представителей регулятора, речь пока идет о суммах до 1,4 миллиона рублей.
URA.Ru
В Системе быстрых платежей, разработанной Банком России, в месяц можно бесплатно переводить до 100 тыс. руб. между счетами разных банков и клиентов.
РБК
Сегодня, 17 декабря, по итогам заседания совета директоров Банк России в седьмой раз за 2021 год повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ЦБ обсуждает отмену комиссий при переводах между своими счетами в разных банках
ТАССвчера в 15:20
Набиуллина: ЦБ обсуждает бесплатные переводы между счетами в разных банках до 1,4 млн руб
РБКвчера в 11:10
Переводы между своими счетами в разных банках могут стать бесплатными
Коммерсантъвчера в 08:16
ЦБ предложил отменить комиссии за переводы гражданами между счетами в пределах 1,4 млн руб
Интерфаксвчера в 08:45
ЦБ РФ обсуждает отмену комиссии при переводах до 1,4 млн рублей между счетами клиента в разных банках
Finam.Ruвчера в 08:24
ЦБ разрешит гражданам переводить более 1 млн рублей между их счетами без комиссии
Ведомостивчера в 08:45
ЦБ собрался сделать бесплатными переводы между счетами в банках до 1,4 млн рублей
Московский Комсомолецвчера в 07:54

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