Курбан Омаров раскритиковал шоу Ксении Собчак Омаров напомнил, что в одном из выпусков Ксения Собчак жаловалась на то, что все герои ее шоу, которых она разоблачает в неправильном поведении, отказываются приходить к ней в программу для беседы.
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул в пятницу Украину и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Резкий старт и торможение может стать причиной возникновения проблем в переднеприводных автомобилях и это вторая вредная привычка, которая приводит к необходимости замены тормозных механизмов и поломке сцепления.