Экономика
Радио ЗенитБанк России намерен ужесточить правила выдачи ипотеки
Банкам придется более избирательно подходить к выбору клиентов. Между тем, в прогнозах ставки по ипотеке будут постепенно понижаться.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
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Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование
ТАСС18 декабря в 13:07
Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки
Комсомольская правда18 декабря в 09:10
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Украинский игрок ФК "Альбасете" Роман Зозуля выступил с заявлением после оскорбления в его адрес со стороны фанатов "Райо Вальекано", информирует Маrса.
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Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
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