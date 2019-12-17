Экономика

Радио ЗенитРадио ЗенитБанк России намерен ужесточить правила выдачи ипотеки

Банкам придется более избирательно подходить к выбору клиентов. Между тем, в прогнозах ставки по ипотеке будут постепенно понижаться.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
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Комсомольская правда18 декабря в 09:10
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Компания Volkswagen представила новое поколение Passat, адаптированное под российский рынок.
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