с чего всё началось

Банкам придется более избирательно подходить к выбору клиентов. Между тем, в прогнозах ставки по ипотеке будут постепенно понижаться.

Происшествия Мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне Ранее сообщалось, что стрелок убит. В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов.

Происшествия В Челябинске нашли пропавшего школьника Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.

Авто Россиян снова предупредили о подорожании автомобилей В России с января 2020 года на 35-100 тыс. рублей подорожают машины среднего ценового сегмента, предупреждают опрошенные РИА «Новости» дилеры и автопроизводители.

Общество МВД предлагает дать право полицейским временно изымать детей из семьи Сегодня нередко происходят ситуации, когда необходимо срочно изолировать ребенка, пояснил начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник.

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Единоборства Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое Российские бойцы ММА Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко договорились о поединке. Бойцы созвонились в рамках YouTube-передачи «ХукВам».

Экономика Приставов не ждут в банках и ЖКХ Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.

Футбол Зозуля выступил с заявлением после оскорблений фанатов Украинский игрок ФК "Альбасете" Роман Зозуля выступил с заявлением после оскорбления в его адрес со стороны фанатов "Райо Вальекано", информирует Маrса.

Политика В МИД прокомментировали импичмент Трампу В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.

Общество В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.