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ЦБ может возобновить торги на МосБирже на следующей неделе

Центральный банк может возобновить торги ценными бумагами на МосБирже 14-15 марта, пишут «Ведомости».
News.ru
В пресс-службе Московской биржи добавили, что находятся в постоянном диалоге со всеми участниками рынка и ЦБ с целью скорейшего, возможно, поэтапного открытия фондового рынка.
ТАСС
Торги на спотовой и срочной секциях фондового рынка не проводились на Московской бирже с 28 февраля из-за повышенной волатильности котировок.
Lenta.ru
Торги идут только на валютном рынке, денежном и РЕПО.
РБК

Подробнее о событии

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