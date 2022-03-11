«Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института», — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Швейцарский концерн Nestle продолжит поставлять в Россию социально значимые продукты, в том числе детское питание, корма для домашних животных и готовые завтраки, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.