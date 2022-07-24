КоммерсантъЦБ может возобновить выпуск купюр номиналом 5 и 10 руб. в конце годаЦентробанк планирует в конце года возобновить печать купюр номиналом 10 руб. образца 1997 года.КоммерсантъБанкноты заменяли монетами, которые гораздо меньше изнашиваются.Фонтанка.РуКупюры и монеты будут вместе находиться в обращении.ТАССБелов подчеркнул: речи о замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей купюрами не идет.ИзвестияЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruПятый каналReadovka NewsРидусНТВKrasnoyarskmedia.ruВсе новости (Нижний Тагил)Комсомольская правдаАбзацTatCenterUlpressaСибдепоРосбалтФАНVSE42.RUiXBT.comПсковская Лента НовостейЭкономика сегодняБийский рабочийАргументы и ФактыИзвестияПодробнее о событииЦБ планирует возобновить печать купюры номиналом в десять рублейТАСС18:45Немелочное дело: ЦБ намерен возобновить печать десятирублевых купюрИзвестия17:01Самое цитируемоеЗампред ЦБ Белов: в России к концу года планируют возобновить печать десятирублевых купюрРБК19:17Зампред ЦБ Белов: в России могут возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублейRT на русском18:49«Известия»: зампред ЦБ Белов сообщил о планах возобновить печать купюр в 5 и 10 рублейLenta.ru21:00Зампред ЦБ Белов сообщил о планах возобновить печать купюры номиналом пять и десять рублейРИА Новости18:35ЦБ может возобновить выпуск купюр номиналом 5 и 10 руб. в конце годаКоммерсантъ19:35В ЦБ обсуждается вопрос о возобновлении выпуска пятирублевой купюрыИзвестия19:35Показать ещёОценить1,4KПоделиться