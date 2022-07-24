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ЦБ может возобновить выпуск купюр номиналом 5 и 10 руб. в конце года

Центробанк планирует в конце года возобновить печать купюр номиналом 10 руб. образца 1997 года.
Коммерсантъ
Банкноты заменяли монетами, которые гораздо меньше изнашиваются.
Фонтанка.Ру
Купюры и монеты будут вместе находиться в обращении.
ТАСС
Белов подчеркнул: речи о замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей купюрами не идет.
Известия

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ЦБ планирует возобновить печать купюры номиналом в десять рублей
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