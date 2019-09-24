Центробанк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Сейчас российские банки не могут привлекать средства клиентов в евро по отрицательным ставкам, так как это не разрешено законом.

ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

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