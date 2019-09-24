Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам в России, сообщает РБК. Причиной к этому стали обращения крупных банков, терпящих убытки из-за отрицательных ставок за рубежом.

ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным вкладам

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