Финансы

Inc. RussiaInc. RussiaЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным вкладам

Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам в России, сообщает РБК. Причиной к этому стали обращения крупных банков, терпящих убытки из-за отрицательных ставок за рубежом.
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