Экономика
Газета.RuЦБ может выпустить монету номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
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В ходе состоявшегося 14 ноября совещания с «силовиками» Александр Лукашенко поставил вопрос об оплате Россией охраны совместной с Белоруссией границы, а также условий пребывания в Белоруссии граждан России.
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В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
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Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков
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Федеральная налоговая служба (ФНС) все тщательнее проверяет окружение должников перед бюджетом: она хочет привлекать к субсидиарной ответственности их детей – забирать подарки родителей.
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
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Борющаяся с тяжелым заболеванием головного мозга популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку.
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
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Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
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Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
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Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
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Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
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Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.