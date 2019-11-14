Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ может выпустить монету номиналом в 50 рублей

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В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
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ЦБ может выпустить монету номиналом в 50 рублей

Газета.Ru01:01

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

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