В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

ЦБ может выпустить монету номиналом в 50 рублей

Политика Лукашенко требует от России денег за свою безопасность В ходе состоявшегося 14 ноября совещания с «силовиками» Александр Лукашенко поставил вопрос об оплате Россией охраны совместной с Белоруссией границы, а также условий пребывания в Белоруссии граждан России.

Авто В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.

Финансы Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.

Общество Налоговики хотят забирать подарки детям за долги родителей Федеральная налоговая служба (ФНС) все тщательнее проверяет окружение должников перед бюджетом: она хочет привлекать к субсидиарной ответственности их детей – забирать подарки родителей.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.

Общество Медведев запретил посуточную аренду квартир Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

Политика Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.

Политика Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два самолета В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Культура «Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).