«Ограничения, предложенные ЦБ, не помешают выходу розничных инвесторов на фондовый рынок, но ограничат их доступ к защитным инструментам, к срочному биржевому рынку, а также к маржинальным сделкам», – говорит президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

С чего всё началось ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке. РБК 26 декабря в 10:32