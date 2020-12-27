Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

ЦБ на два года ограничит инвесторам доступ к рискованным активам

«Ограничения, предложенные ЦБ, не помешают выходу розничных инвесторов на фондовый рынок, но ограничат их доступ к защитным инструментам, к срочному биржевому рынку, а также к маржинальным сделкам», – говорит президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.В источнике
Деловой квартал (Екатеринбург)
Ведомости
Mockva.ru
Коммерсантъ
Моя Москва.онлайн
Рамблер
Царьград
РБК
News.ru
66.ru
Московский Комсомолец
Северпост
Экономика сегодня
Вести.Ru
Политическая Экспертиза
URA.Ru
Life.ru
С чего всё началось
РБК

ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов

Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.
РБК26 декабря в 10:32
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ЦБ хочет жестко ограничить граждан на фондовом рынке

Коммерсантъвчера в 09:13
Финмаркет

Продажу сложных финансовых инструментов «неквалам» могут запретить до конца 2022 года

Финмаркет26 декабря в 09:57
Forbes

ЦБ подготовил законопроект об ограничениях для неопытных инвесторов

Forbes26 декабря в 12:31
News.ru

СМИ: Центробанк определил ограничения для неопытных инвесторов

News.ru26 декабря в 11:32
URA.Ru

ЦБ придумал ограничения для торгующих акциями россиян

URA.Ru26 декабря в 11:11
РБК

ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов

РБК26 декабря в 10:32
ТАСС

РБК: ЦБ подготовил законопроект об ограничениях для неопытных инвесторов

ТАССвчера в 17:21

Медицинские власти США назвали симптомы коронавируса, требующие обращения к врачу

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают пять симптомов, которые могут указывать на коронавирус и при которых нужно немедленно обратиться к врачу.
Коммерсантъ26 декабря в 15:48

Вызов российского посла в МИД Израиля прокомментировала Захарова

В среду МИД Израиля объявил, что российский посол был вызван на дипломатическую службу после интервью газете, в котором сообщалось, что не Иран, а неурегулированный израильско-палестинский конфликт дестабилизирует регион.
SM News25 декабря в 09:09