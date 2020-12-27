ЦБ на два года ограничит инвесторам доступ к рискованным активам
«Ограничения, предложенные ЦБ, не помешают выходу розничных инвесторов на фондовый рынок, но ограничат их доступ к защитным инструментам, к срочному биржевому рынку, а также к маржинальным сделкам», – говорит президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.В источнике
С чего всё началось
ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов
Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.
РБК26 декабря в 10:32
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Финмаркет26 декабря в 09:57