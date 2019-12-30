Экономика
Газета.RuС банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь банки, в зависимости от суммы клиентской операции, должны перечислять Центробанку от пяти копеек до трех рублей.
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Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
Политика
Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ
По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым
Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Политика
Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в 2019 году
Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Гаджеты
Стартовали продажи первого в мире смартфона на платформе MediaTek Dimensity 1000
Сегодня в Китае стартовали продажи двух новых смартфонов — Oppo Reno3 и Reno3 Pro. Эти модели дебютировали в один день — 26 декабря.
Общество
В России вступил в силу закон об органической продукции
Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
Транспорт
С сегодняшнего дня в Сызрани подорожал проезд автобусах
Речь идет о муниципальном транспорте. С 1 января 2020 года проезд в автобусах муниципального предприятия «СПАТП» подорожал на два рубля.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в диспансере в Удмуртии
В результате пожара в трехэтажном здании психоневрологического диспансера в городе Глазов в Удмуртии пострадали шесть человек, сообщает РИА "Новости".
Транспорт
Посещение туалетов на железнодорожных вокзалах России стало бесплатным
"С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах", - цитирует РИА Новости представителя дирекции вокзалов.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Политика
Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз
Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме на фоне угроз со стороны Департамента полиции и погранохраны страны.
Экономика
В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Политика
Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США
Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.