Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.

с чего всё началось

С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей. С ее помощью клиенты могут переводить деньги по номеру телефона. Банк России будет брать комиссию в размере от 5 коп. до 3 руб.

ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей

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