Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей

С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей. С ее помощью клиенты могут переводить деньги по номеру телефона. Банк России будет брать комиссию в размере от 5 коп. до 3 руб.
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с чего всё началось

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.
ТАСС31.12.19 в 16:33

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ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

РБК31.12.19 в 23:16

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Известия31.12.19 в 21:39

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ru31.12.19 в 17:05

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

РИА Новости31.12.19 в 20:50

Банковские переводы по номеру телефона стали платными

Lenta.ru31.12.19 в 18:03

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

RT на русском31.12.19 в 20:57

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

ТАСС31.12.19 в 16:33
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