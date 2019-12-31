Экономика
КоммерсантъЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей
С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей. С ее помощью клиенты могут переводить деньги по номеру телефона. Банк России будет брать комиссию в размере от 5 коп. до 3 руб.
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с чего всё началось
Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.ТАСС31.12.19 в 16:33
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Происшествия
Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми
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Общество
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В общежитии в Сызрани произошел пожар
Шоу-бизнес
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