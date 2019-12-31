Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.

с чего всё началось

С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей. С ее помощью клиенты могут переводить деньги по номеру телефона. Банк России будет брать комиссию в размере от 5 коп. до 3 руб.

ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей

Армия и оружие При ракетной атаке США в Багдаде погиб иранский генерал По сообщению Пентагона, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе», а также удар по генералу преследовал цели сдерживания Ирана от будущих атак, направленных против США.

Шоу-бизнес Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.

Энергетика «РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию Прекращение поставок российской нефти в Белоруссию связано с требованием Минска снизить контрактную цену на топливо, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

Политика ЦИК Испании лишил главу Каталонии депутатского мандата Центральная избирательная комиссия Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу женералитета Кима Торру в связи с вынесенным ранее решением Высшего суда Каталонии.

Политика Сулеймани стал жертвой предвыборных амбиций Трампа, уверен Вассерман Убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде связано с начавшейся в США предвыборной гонкой, где Дональд Трамп идет на позиции отстающего.

Футбол Зоран Тошич: Русские пьют виски как воду Экс полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о популярных напитках и блюдах в России. Сейчас хавбек играет на родине за «Партизан».

Политика Иран назвал Германию соучастником убийства генерала КСИР Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер указала, что убийство генерала Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.

Экономика Стабильно богатеющие компании Петербурга не верят в успешное будущее Внимание специалистов привлек очевидный парадокс — несмотря на увеличение доли богатеющих предприятий, большинство бизнесменов заявляют о стабильно ухудшающейся экономической ситуации в России.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Кино «Чудо-женщина: 1984» стала самым ожидаемым фильмом 2020 года Супергеройский фильм "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли стал самой ожидаемой премьерой 2020 года по версии билетного сервиса Fandango, передает Collider.