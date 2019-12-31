Экономика

РБКРБКЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), передает ТАСС и «Прайм».
Читать в источнике
Комментировать908
с чего всё началось

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.
ТАСС31.12.19 в 16:33

Подробнее о событии

ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

РБК31.12.19 в 23:16

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Известия31.12.19 в 21:39

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ru31.12.19 в 17:05

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

РИА Новости31.12.19 в 20:50

Банковские переводы по номеру телефона стали платными

Lenta.ru31.12.19 в 18:03

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

RT на русском31.12.19 в 20:57

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

ТАСС31.12.19 в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:50, Ашберн
Политика

Белый дом назвал цель убийства Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
RT на русском 17:55
Гаджеты

LG покажет на CES 2020 восемь новых моделей 8K-телевизоров

3DNews 09:24
Армия и оружие

Атомную подводную лодку «Князь Владимир» передадут ВМФ в 2020 году

Подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир» сдадут Военно-морскому флоту России в первой половине 2020 года.
Регион 29 вчера в 04:39
Общество

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском 01 января в 20:55
Здоровье

В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых

Планируется открыть не менее пяти таких кабинетов, в том числе в горбольницах № 1,4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число жителей города старше трудоспособного возраста.
ForPost 09:00
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro 21:27
Армия и оружие

В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

РИА Новости 18:22
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
RT на русском 19:17
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец 14:26
Политика

Байден заявил, что Трамп провоцирует Иран на ответные действия

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Трамп провоцирует Иран на ответные действия и тем самым закладывает динамит в пороховую бочку.
Аргументы и Факты 03:02
Политика

В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
РИА Новости 16:55
Теннис

Медведев и Хачанов обыграли Боллели и Лоренци на ATP Cup

Чемпионат 10:56
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru 13:52
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Армия и оружие

Коалиция во главе с США приостановила обучение иракских военнослужащих

Коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной на территории России террористической группировкой "Исламское государство"1, приостановило обучение иракских военных после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Народные новости 21:45
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
Авто

В Сети показали новый Cupra Leon в камуфляже

Производители автомобилей из компании Seat начали испытания нового поколения Cupra Leon.
OAnews 11:10
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия 19:33
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
Политика

BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина

Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
Газета.Ru 16:22
Музыка

Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Дни24 10:09
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
РБК 01 января в 21:17
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета 20:47
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла на публику после операции

После операции Лера впервые появилась на публике – вместе с дочерью она посетила ледовое шоу Яны Рудковской, в котором выступал ее знаменитый муж – фигурист Евгений Плющенко.
Bimru.ru 02:51
Происшествия

Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Газета.Ru 16:59
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
REGNUM 21:45
Авто

Названы способы ускорить прогрев машины зимой

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой.
Автоновости дня вчера в 00:26
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Курганской области

Три человека погибли и ещё пять получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Курганской области.
RT на русском вчера в 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное