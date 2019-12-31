Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.

с чего всё началось

Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), передает ТАСС и «Прайм».

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