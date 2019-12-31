Экономика
РБКЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей
Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), передает ТАСС и «Прайм».
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с чего всё началось
Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.ТАСС31.12.19 в 16:33
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Армия и оружие
В КНДР пообещали ответить на угрозы безопасности мощным ударом
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Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
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Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
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Пока что в планах у Hyundai выпустить сразу две гибридные модели известных кроссоверов Santa Fe и Tucson, их коллеги из Kia ограничатся только одним обновленным транспортным средством - Sorento.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
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Футбол
«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста
Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Политика
В интервью «Русской Весне» Эдуард Лимонов резко раскритиковал ДНР
Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик.
Армия и оружие
Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа.
Происшествия
В Ленобласти 10-месячный малыш погиб после новогоднего застолья
По данным piter.tv, возможной причиной смерти девочки стал сыр, который она съела с новогоднего стола.
Общество
Амстердам ввел новый налог для туристов
Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
Армия и оружие
Опубликовано видео с места гибели Сулеймани
В Сети появляются видео с места гибели Сулеймани — генерал элитного подразделения находился в автомобиле, который следовал из аэропорта в сторону Багдада.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Общество
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Армия и оружие
В США заявили, что коалиция не наносила новый удар на севере Багдада
Представитель США заявил, что американская коалиция не наносила ударов в район Эт-Таджи к северу от Багдада.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Кино
Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года
Общество
Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов
Порядка 3 тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Космос
Горячие пятна пульсара сгруппировались у южного полюса
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
Общество
В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ
В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.