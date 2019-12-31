Экономика

РБКРБКЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), передает ТАСС и «Прайм».
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ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.
ТАСС31.12.19 в 16:33

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Банковские переводы по номеру телефона стали платными

Lenta.ru31.12.19 в 18:03

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Известия31.12.19 в 21:39

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

RT на русском31.12.19 в 20:57

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

РИА Новости31.12.19 в 20:50

ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

РБК31.12.19 в 23:16

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ru31.12.19 в 17:05

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

ТАСС31.12.19 в 16:33
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Армия и оружие

В КНДР пообещали ответить на угрозы безопасности мощным ударом

«Действие, которое нанесет ущерб достоинству или поставит под угрозу выживание нашей республики, должно быть встречено мгновенным и сокрушительным ударом», — цитирует материал ТАСС.
Известия вчера в 02:38
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
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В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
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Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости вчера в 03:30
Авто

Hyundai и Kia электрифицируют Tucson, Santa Fe, Sorento в 2020 году

Пока что в планах у Hyundai выпустить сразу две гибридные модели известных кроссоверов Santa Fe и Tucson, их коллеги из Kia ограничатся только одним обновленным транспортным средством - Sorento.
Car.ru вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости вчера в 22:02
Футбол

«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста

Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
Sport.ru вчера в 15:59
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Политика

В интервью «Русской Весне» Эдуард Лимонов резко раскритиковал ДНР

Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик.
Rusvesna.su вчера в 14:10
Армия и оружие

Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 23:31
Происшествия

В Ленобласти 10-месячный малыш погиб после новогоднего застолья

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Общество

Амстердам ввел новый налог для туристов

Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
РИА Новости вчера в 23:14
Армия и оружие

Опубликовано видео с места гибели Сулеймани

В Сети появляются видео с места гибели Сулеймани — генерал элитного подразделения находился в автомобиле, который следовал из аэропорта в сторону Багдада.
Рамблер вчера в 03:58
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета вчера в 20:47
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет вынужденно сел в Перми

РБК вчера в 23:35
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости вчера в 02:53
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ вчера в 14:48
Армия и оружие

В США заявили, что коалиция не наносила новый удар на севере Багдада

Представитель США заявил, что американская коалиция не наносила ударов в район Эт-Таджи к северу от Багдада.
РЕН ТВ 00:37
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН 01 января в 11:35
Общество

Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов

Порядка 3 тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
РБК вчера в 23:08
Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
Космос

Горячие пятна пульсара сгруппировались у южного полюса

N+1 30.12.19 в 19:02
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
РБК 00:47
Армия и оружие

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

РИА Новости вчера в 22:04
Общество

В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
RT на русском 00:00
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