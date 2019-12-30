Экономика
РИА НовостиЦБ начал брать комиссию за использование системы быстрых платежей
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП). Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
Читать в источнике
Оценить1817
с чего всё началось
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.Газета.Ru30.12.19 в 09:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
Хоккей
Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»
Одним из героев матча стал российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин, набрав четыре очка - на свой счет он записал шайбу и три голевые передачи.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Политика
Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ
По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Политика
Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
Общество
«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья
Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Политика
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Шоу-бизнес
Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»
Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
Здоровье
Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака
Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Политика
Всемирной торговой организации исполнилось 25 лет
Всемирной торговой организации (ВТО) 1 января 2020 года исполнилось 25 лет с момента ее основания. Россия присоединилась к ВТО в 2012 году.
Политика
Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение
Как сообщает на своем telegram-канале издание «Страна.ua», в эфир данных телеканалов новогоднее поздравление Петра Порошенко вышло перед официальным поздравлением действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Шоу-бизнес
Виктория Романец – в Сочи, Сергей Лазарев – в Майами. Как звезды проведут новогодние каникулы
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Наука
Возникновение Эль-Ниньо смогли предсказать за год
Ученые из Германии и Китая разработали метод предсказания Эль-Ниньо — колебания расположения теплых и холодных потоков в экваториальной области Тихого океана — за год до того, как они произойдут.
Здоровье
«Норма — вещь достаточно растяжимая». Как не перебрать с алкоголем в праздники?
Печень человека может переработать в час не более 25 миллилитров крепкого спиртного напитка, или 100 миллилитров вина, или не более одной бутылки пива.
Авто
Как Нива, только лучше: стоит ли покупать Toyota RAV4 II за 500 тысяч рублей
Один из очевидных ответов – собрать полмиллиона и купить RAV4 предыдущего, второго поколения: наши коллеги из Авито авто уверенно говорят, что за эту сумму можно купить живую машину.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Спорт