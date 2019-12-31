Экономика

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Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП). Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
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с чего всё началось

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.
ТАСС31.12.19 в 16:33

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ЦБ начал брать комиссию за переводы через Систему быстрых платежей

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РБК31.12.19 в 23:16

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РИА Новости31.12.19 в 20:50

ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 01:21

Переводы денег по телефону станут платными

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