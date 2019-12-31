Экономика
РИА НовостиЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП). Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
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с чего всё началось
Система быстрых платежей (СБП) - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.ТАСС31.12.19 в 16:33
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Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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КХЛ. «Сибирь» принимает «Нефтехимик», московское «Динамо» – «Куньлунь», СКА в гостях у «Йокерита»
КХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Армия и оружие
В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Хоккей
Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
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Леди Гага закрутила новый страстный роман
Заметим, что новый роман Гага завела всего пару месяцев спустя после завершения предыдущего — с Дэном Хортоном, и примерно через год после расторжения помолвки со своим женихом — Кристианом Карино, с которым, по слухам, она рассталась из-за своего флирта с Брэдли Купером.
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В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
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Гаджеты
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Общество
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Политика
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Общество
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Музыка
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Здоровье
В Минздраве рассказали о профилактике гипертонии
В Минздраве рассказали, как не допустить развития гипертонии и на что стоит обратить внимание в первую очередь.
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В Госдуме назвали неприемлемыми притязания Эстонии на российские земли
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некорректными и неприемлемыми заявление эстонского спикера о действенности заключенного Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией в 1920 году.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного
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