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Саминвестор
Саминвестор

ЦБ предложил создать образовательный тип ИИС

Сегодня, 6 ноября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ предлагает создать новый тип индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), на котором можно будет копить средства на образование ребёнка.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Участники рынка и частные инвесторы еще обсуждают детали долгосрочного ИИС третьего типа, а также последствия ликвидации самого популярного ИИС первого типа, как регулятор предложил новый тип — для накоплений на образование и связанные с ним расходы.
Коммерсантъвчера в 17:00
Подробнее о событии
Ведомости

ЦБ разрабатывает концепцию нового ИИС на образование

Ведомостивчера в 07:57
ФАН

Банк России выдвинул идею образовательного инвестиционного счета

ФАНвчера в 07:30
Золотухинская жизнь

Куряне осваивают новые финансовые инструменты

Золотухинская жизнь5 ноября в 04:26
Интерфакс

ЦБ начал обсуждение концепции образовательного инвестиционного счета

Интерфаксвчера в 01:23
Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Коммерсантъвчера в 17:00
Давыдов.Индекс

Об усилиях Минфина по вытягиванию россиян на инвестрынок

Давыдов.Индекс5 ноября в 06:58
РБК

ЦБ предложил новый ИИС — на образование. Он может принадлежать ребенку

РБКвчера в 03:28

МИД Украины выразил протест РФ в связи с указом о признании документов жителей Донбасса

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с внесением изменений в указ президента РФ Владимира Путина о признании документов жителей Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС16:08

Крупные каналы США остановили трансляцию речи Трампа, где тот объявил о победе на выборах

Обращает на себя внимание следующий факт: многие крупные каналы США, транслировавшие речь Дональда Трампа, стали блокировать видео или вырезать фрагменты, где тот заявляет о своей победе на выборах президента.
Военное обозрениевчера в 22:07

В Марий Эл поступила вторая партия вакцины от гриппа

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Марий Эл, на этой неделе в республику поступила вторая партия трехвалентной инактивированной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения в количестве 129560 доз.
MariMediaвчера в 07:31

NBC: республиканцы Пенсильвании просят Верховный суд США остановить учет части бюллетеней

Как поясняет телекомпания, с точки зрения партии, Верховный суд США не вправе продлевать сроки учета бюллетеней, заполненных досрочно и отправленных по почте с опозданием.
ТАССвчера в 15:49

СК рассмотрит новые эпизоды в деле о мошенничестве с имуществом Баталова

Адвокат Павел Астахов, представляющий интересы вдовы актера Алексея Баталова Гитаны и дочери Марии, заявил о новых эпизодах мошенничества в деле артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 10:02

Геннадий Орлов: «В Лиге чемпионов для „Зенита“ еще ничего не потеряно»

Специально для bobsoccer.ru обладатель премии ТЭФИ, залуженный работник культуры РФ, Президент РАСК Геннадий Сергеевич Орлов вспоминает матч «Зенит» - «Лацио» и рассуждает о предстоящем поединке петербуржцев с «Краснодаром».
Bobsoccerвчера в 15:29

Джонни Депп отказался от роли в новом фильме после проигрыша в суде дела о клевете

Актер Джонни Депп решил отказаться от роли в фильме "Фантастические твари и где они обитают - 3" (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3) после того, как на текущей неделе Высокий суд Лондона отклонил его иск о клевете против британской газеты The Sun, которая утверждала, что артист избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд.
ТАССвчера в 13:52

Vivo обновила ряд популярных смартфонов до Android 11

Тут стоит отметить, что смартфон vivo V20 под управлением ОС Android 11, чья реализация стартовала в октябре, стал первым поступившим в продажу в России устройством на базе новейшей версии операционной системы.
3DNewsвчера в 09:48

За два дня до выборов в США богатейший человек мира продал акции Amazon на $3 млрд

Гендиректор Amazon Джефф Безос, занимающий первое место в списке богатейших людей мира, в течение двух дней перед выборами президента США продал акций своей компании на сумму более $3 млрд, сообщил американский Forbes со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Forbes5 ноября в 02:25