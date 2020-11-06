ЦБ предложил создать образовательный тип ИИС
Сегодня, 6 ноября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ предлагает создать новый тип индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), на котором можно будет копить средства на образование ребёнка.В источнике
С чего всё началось
ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС
Участники рынка и частные инвесторы еще обсуждают детали долгосрочного ИИС третьего типа, а также последствия ликвидации самого популярного ИИС первого типа, как регулятор предложил новый тип — для накоплений на образование и связанные с ним расходы.
Коммерсантъвчера в 17:00
Подробнее о событии