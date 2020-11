Джонни Депп отказался от роли в новом фильме после проигрыша в суде дела о клевете

Актер Джонни Депп решил отказаться от роли в фильме "Фантастические твари и где они обитают - 3" (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3) после того, как на текущей неделе Высокий суд Лондона отклонил его иск о клевете против британской газеты The Sun, которая утверждала, что артист избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд.