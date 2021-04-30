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ЦБ начал прием заявок на участие в реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк России объявил о начале приема сообщений заинтересованных лиц, которые намерены принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
ТАСС
ЦБ дополнительно объявит о способах реализации акций банка после рассмотрения заявок.
ТАСС
Азиатско-Тихоокеанский банк попал на санацию весной 2018 года, финансовое оздоровление проводилось по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ.
РБК

Банк России в апреле 2018 года начал санацию АТБ через УК ФКБС. Осенью того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка стал владельцем свыше 99,9% его акций.

ТАСС
Absolut TV
РБК
ПРАЙМ

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