ЦБ начал прием заявок на участие в реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка
Банк России объявил о начале приема сообщений заинтересованных лиц, которые намерены принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Азиатско-Тихоокеанский банк попал на санацию весной 2018 года, финансовое оздоровление проводилось по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ.
Банк России в апреле 2018 года начал санацию АТБ через УК ФКБС. Осенью того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка стал владельцем свыше 99,9% его акций.