Утяшева рассказала о первой поездке на Кубок мира с Чащиной и Кабаевой

Уроженка села Раевский рассказала, как в 2001 году, когда ей было 16 лет, она поехала на Кубок мира в Германию в компании с Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной – звёздами этого направления в то время.