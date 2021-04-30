"Банк России будет осуществлять прием сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка [Азиатско-Тихоокеанского банка] в срок с 28.06.2021 по 02.07.2021 в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или нарочным", - отмечается в сообщении.

С чего всё началось Как сообщается на сайте регулятора, желающие приобрести кредитную организацию должны сообщить о своем намерении в период с 28 июня по 2 июля 2021 года. РБК 04:37