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ЦБ начал прием заявок на участие в реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка

"Банк России будет осуществлять прием сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка [Азиатско-Тихоокеанского банка] в срок с 28.06.2021 по 02.07.2021 в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или нарочным", - отмечается в сообщении.В источнике
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С чего всё началось

Как сообщается
 на сайте регулятора, желающие приобрести кредитную организацию должны сообщить о своем намерении в период с 28 июня по 2 июля 2021 года.

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