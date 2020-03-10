Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦБ начал продавать валюту после обвала нефти

Российский Центробанк (ЦБ) во вторник, 10 марта, начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Это делается в рамках реализации механизма бюджетного правила, уточнил регулятор.
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ЦБ начал продажу валюты на фоне обвала цен на нефть

РБК02:10

ЦБ 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

ТАСС02:25

ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

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ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

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ЦБ объявил о валютной интервенции на внутреннем рынке

Коммерсантъ02:29

ЦБ объявил о новых мерах поддержки рубля и финансового рынка

Ведомости02:09

ЦБ с 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Finam.Ru02:07
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