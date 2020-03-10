Финансы
Lenta.ruЦБ начал продавать валюту после обвала нефти
Российский Центробанк (ЦБ) во вторник, 10 марта, начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Это делается в рамках реализации механизма бюджетного правила, уточнил регулятор.
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