Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦБ начал продавать валюту после обвала нефти

Российский Центробанк (ЦБ) во вторник, 10 марта, начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Это делается в рамках реализации механизма бюджетного правила, уточнил регулятор.
Читать в источнике
Комментировать271

Подробнее о событии

В курс не дует

Российская газета12:42

Обвал российского рынка докатился до гособлигаций

Коммерсантъвчера в 15:40

ЦБ с 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Finam.Ruвчера в 02:07

ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

РИА Новостивчера в 02:24

ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

RT на русскомвчера в 02:14

ЦБ 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

ТАССвчера в 02:25

ЦБ начал продажу валюты на фоне обвала цен на нефть

РБКвчера в 02:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 13:52, Ашберн

Комментарии

Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ 10:44
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ 03:49
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Политика

От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Мой Брянск 01:48
Гаджеты

Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.
Мой Брянск 11:13
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 10:34
Гаджеты

Смартфон Эскобара оказался Galaxy Fold в золотой фольге

The GEEK 08:24
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Политика

Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом

Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 09:51
Энергетика

Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет

Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Вести ПК в Воронеже 04:44
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок

В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.
Известия 09:49
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Экономика

Предсказатель кризиса 2008 года предупредил о катастрофе

Предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предупредил о новой экономической катастрофе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Independent.
Рамблер 11:47
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM 13:45
Здоровье

В России выросло число заболевших коклюшем

Число людей, заболевших коклюшем, увеличилось в России за год примерно на 40% и составило 14 406 человек.
UfaTime.ru вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление матери

Позже стало известно, что у знаменитости появились шансы на выздоровление.
Свободная Пресса вчера в 11:27
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Политика

Волгоградская область может вернуться к московскому времени

Волгоградская область может вернуться к московскому времени.
РИАЦ 05:30
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Космос

На вновь открытой экзопланете идут дожди из жидкого железа

Независимая газета 13:45
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Экономика

В России подорожают автомобили из-за падения рубля

Производителям автомобилей придется поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
АМИТЕЛ 09 марта в 19:47
Армия и оружие

США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана

Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
RT на русском вчера в 12:26
Политика

Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд

Бывший вице-президент США Джо Байден победил по меньшей мере в четырех из шести штатов, где 10 марта прошли первичные выборы от Демократической партии.
РБК 12:28
Происшествия

Истребитель F-16 разбился в столице Пакистана

Известия 09:48
Игры

Российская игра собрала более $2 миллионов на Kickstarter

Городской портал Новый Нижний 07:00
Шоу-бизнес

Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына

6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Live24 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное