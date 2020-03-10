Финансы
Общественное телевидение РоссииЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Это сделано в рамках для поддержки курса рубля. Он обвалился накануне из-за резкого падения мировых цен на нефть, передает ОТР.
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ЦБ с 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Finam.Ruвчера в 02:07
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
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