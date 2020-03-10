Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Это сделано в рамках для поддержки курса рубля. Он обвалился накануне из-за резкого падения мировых цен на нефть, передает ОТР.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана» В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.

Экономика Эксперт оценил заявление о начале экономического кризиса в Эстонии «Эстония, как и некоторые другие страны Европы, давно в кризисе: хотя с начала 2009 года наступила стабилизация экономики, но рост в этот период был очень небольшим», — сказал Ведев.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

Политика МИД Польши признал основную роль СССР в победе над фашизмом В победе над фашизмом ведущую роль сыграл Советский Союз, признал глава польского МИДа Яцек Чапутович в интервью изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.

Авто Российская обновленная Hyundai Creta подорожала Автопроизводитель Hyundai выводит на рынок нашей страны особую версию модели Creta – Би*2. Она разработана в сотрудничестве с группой Би-2.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

Общество В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.

Финансы Сколько лет Россия сможет прожить в условиях низких цен на нефть? Последние пять лет Россия сокращала расходы бюджета и копила резервы, благодаря чему подготовилась к обвалу цен на нефть лучше, чем Саудовская Аравия (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущую цену на нефть (желтым) и цену, позволяющую России сбалансировать бюджет (серым)).

Общество Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.

Политика Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Общество Симоньян ответила на обвинения Навального Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.