Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.

Политика Путин выступил против продления полномочий президента Глава государства подчеркнул, что он против идеи продления срока нахождения действующего президента у власти в случае положительного голосования по поправкам в Конституцию.

Шоу-бизнес Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.

Экономика Произошёл обвал акций крупнейших российских компаний На сайте Московской биржи опубликованы данные о падении акций крупнейших российских компаний. Это произошло во вторник, 10 марта.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправиться. Об этом она написала в комментариях в Instagram.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Шоу-бизнес Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.

Хоккей Панин, Широков и Холланд оштрафованы На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Питера Холланда наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Политика Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.

Общество Италия распространяет карантин на всю территорию Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.