Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрыx платежей (CБП). B зависимости от суммы клиентской операции кредитные организации будут перечислять регулятору от 5 копеек дo 3 рублей.

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

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