Экономика
ИзвестияЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрыx платежей (CБП). B зависимости от суммы клиентской операции кредитные организации будут перечислять регулятору от 5 копеек дo 3 рублей.
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Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Здоровье
В КНР распространяется неизвестная пневмония
В КНР зафиксировано распространение неизвестной ранее формы пневмонии.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Политика
Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ
По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Экономика
В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
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Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
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У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Политика
Украинские депутаты лишились неприкосновенности
На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Политика
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
Общество
Россиянам разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Измененные правила государственной регистрации автомобилей начали действовать в России 1 января.
Политика
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом
Общество
В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек
Экономика
Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
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Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Шоу-бизнес
Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов.
Фигурное катание
Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии
Алине не понравилось, когда юные поклонницы пытались к ней прикоснуться, а одну девочку спортсменка и вовсе оттолкнула.