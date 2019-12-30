Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрыx платежей (CБП). B зависимости от суммы клиентской операции кредитные организации будут перечислять регулятору от 5 копеек дo 3 рублей.
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В СБП появилась комиссия для банков

ГЛАС.RU05:04

Ограничение долга перед МФО и другие изменения 2020 года

Саминвесторвчера в 05:18

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Газета.Ru02:53

ЦБ начинает взимать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Комсомольская правда00:01

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ruвчера в 17:05

Банки вслед за ЦБ ввели комиссию за перевод по номеру телефона

Телеканал 360°05:52

Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

ПРАЙМ30.12.19 в 01:44
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Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
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В КНР распространяется неизвестная пневмония

В КНР зафиксировано распространение неизвестной ранее формы пневмонии.
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Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
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Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

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Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко

Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
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Измененные правила государственной регистрации автомобилей начали действовать в России 1 января.
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
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В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
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Военные США применили слезоточивый газ против протестующих в Багдаде

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Лучшие космические снимки 2019 года

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В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
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Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
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В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов.
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Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии

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