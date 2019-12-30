Экономика

Газета.RuГазета.RuС банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь банки, в зависимости от суммы клиентской операции, должны перечислять Центробанку от пяти копеек до трех рублей.
Читать в источнике
Комментировать852
с чего всё началось

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.
ТАССвчера в 16:33

Подробнее о событии

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Газета.Ru02:53

В СБП появилась комиссия для банков

ГЛАС.RU05:04

Банки вслед за ЦБ ввели комиссию за перевод по номеру телефона

Телеканал 360°05:52

Центробанк начал брать комиссию за перевод денег

Deita.ru10:15

ЦБ начинает взимать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Комсомольская правда00:01

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ruвчера в 17:05

Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

ПРАЙМ30.12.19 в 01:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:08, Ашберн
Политика

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Общество

Москвичей предупредили о похолодании

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на 2 января, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:19
Общество

Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

РИА Новости 12:32
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM 30.12.19 в 10:02
Наука

Длительность сна связана с легочным фиброзом

HotGeo 08:55
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru 30.12.19 в 22:37
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск вчера в 03:41
Политика

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

Lenta.ru 16:31
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru 10:59
Политика

Путин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Lenta.ru 12:34
Театры

Режиссёр Виктор Рыжаков станет худруком «Современника»

Москва. Северо-Запад 30.12.19 в 04:08
Здоровье

Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку

Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Activityedu.ru 30.12.19 в 08:29
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Вечерняя Москва 17:17
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM 30.12.19 в 22:33
Политика

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.
RT на русском 14:09
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Баскетбол

Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
ТАСС Спорт 16:33
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01:00
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

РИА Новости 17:12
Гаджеты

Две недели до завершения поддержки Windows 7

Через год плата поднимется до 50 долларов, а уже через два — 100 долларов. Обновления будут доступны до 2023 года включительно.
ГЛАС.RU 14:59
Гаджеты

Продажи бюджетного смартфона Digma City 653 стартовали в России

Политическая Экспертиза 30.12.19 в 06:33
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Пенсии По данным Министерства труда РФ размеры страховых пенсий будут проиндексированы с 1 января 2020 года на 6,6%, что превышает ожидаемый показатель инфляции в 3,8 %. Детские пособия Начиная с 1 января 2020 года, изменятся размеры детских пособий, которые не имеют фиксированной величины: по беременности и родам (140 дней декрета), уходу за ребенком до полутора лет.
Менделеевские новости 02:16
Происшествия

В новогоднюю ночь в США около 10 человек погибли в перестрелке

В США во время новогодней ночи по меньшей мере десять человек стали жертвами перестрелок, которые затевались преимущественно в барах и ночных клубах.
Комсомольская правда 17:48
Политика

Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет частичную торговое соглашение с Китаем в Белом доме 15 января и позже посетит Пекин, чтобы начать новый раунд торговых переговоров, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 08:20
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru 16:14
Шоу-бизнес

Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина

Московский Комсомолец 13:31
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное