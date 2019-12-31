Экономика
ИзвестияЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрыx платежей (CБП). B зависимости от суммы клиентской операции кредитные организации будут перечислять регулятору от 5 копеек дo 3 рублей.
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с чего всё началось
Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.ТАСС31.12.19 в 16:33
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ЦБ начинает взимать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Комсомольская правдавчера в 00:01
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