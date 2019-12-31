Экономика

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Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрыx платежей (CБП). B зависимости от суммы клиентской операции кредитные организации будут перечислять регулятору от 5 копеек дo 3 рублей.
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с чего всё началось

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.
ТАСС31.12.19 в 16:33

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Центробанк начал брать комиссию за перевод денег

Deita.ruвчера в 10:15

В СБП появилась комиссия для банков

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ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ru31.12.19 в 17:05

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Газета.Ruвчера в 02:53

ЦБ начинает взимать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Комсомольская правдавчера в 00:01

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Телеканал 360°вчера в 05:52

Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

ПРАЙМ30.12.19 в 01:44
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
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